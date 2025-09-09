Балканска фабрика за боеприпаси възобновява работа: Вучич им обеща барут

Заводът „Игман“ в Босна и Херцеговина съобщи, че ще възобнови производството на боеприпаси след догорка със сръбския президент Александър Вучич, с което се премахва забраната за износ на барут от Белград към Сараево, съобщава хърватската медия "Индекс". Става въпрос за забраната за доставки на барут от началото на септември, която сериозно затрудни производството на боеприпаси в най-голямата фабрика за боеприпаси в Босна и Херцеговина. Междувременно "Игман" беше принуден да изпрати повечето си служители в отпуск поради спирането на дейността.

Сърбия взе решение да спре доставките на барут след израелско-иранския конфликт и честите критики от Москва относно износа на оръжие за Украйна.

Как се постигна споразумение?

Споразумението е резултат от ангажимента на министър-председателя на Босна и Херцеговина Нермин Никшич, който в разговор с президента на Република Сърбия Александър Вучич получи обещание за продължаване на доставките на ключови суровини за производството в "Игман".

Премиерът Никшич благодари на президента Вучич за бързата му реакция и ангажираност и подчерта значението на това споразумение за стабилността на бизнеса и запазването на работните места.

Споразумението идва и на фона на недоволството на сръбския президент от балканските военни съюзи. ОЩЕ: Вучич се оплаква в НАТО, заради военните съюзи на Балканите

Фабриката продължава да търси алтернативи

Фабриката „Игман“ обяви, че ще продължи преговорите с алтернативни доставчици на барут, за да избегне подобни прекъсвания на производството в бъдеще.

Босна и Херцеговина има мажоритарен дял в предприятието „Игман“, в което работят 1410 работници. ОЩЕ: Производството на малки дронове: Държава от Балканите с амбиция за лидерство