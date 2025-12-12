World MICE Awards отличи InterContinental Sofia за съвършенство в събитийния мениджмънт

InterContinental Sofia добави поредното значимо отличие към впечатляващата си колекция от международни награди, затвърждавайки категоричното си лидерство в премиум сегмента на хотелската индустрия. Петзвездната емблема на София беше отличена с престижната титла „Най-добър MICE хотел в България“ от авторитетните World MICE Awards. Този приз не просто подчертава триумфа на луксозния международен бранд, но доказва безапелационната му репутация на предпочитан избор за бизнес събития и корпоративни мероприятия от най-висок клас.

World MICE Awards функционира като глобален механизъм за идентификация и награждаване на изключителни изяви в конгресно-туристическия бранш. Като сегмент от престижната мрежа на World Travel Awards в световен мащаб, форумът отличава дестинации и хотели, които поставят нови параметри за креативност и качествено изпълнение при подготовката и реализацията на събития от интернационална величина. Процесът на гласуване включва както професионалисти от индустрията, така и медии и потребители, което прави отличията еталон за качество и доверие, а титлата за InterContinental Sofia е доказателство за систематичния фокус на хотела върху съвършенство и творчески решения в контекста на бизнес събитията.

„Тази награда е много повече от отличие за нас, тя е валидация за стратегията ни да бъдем водещ фактор в един изключително конкурентен пазар. Признанието е изцяло за нашия екип, който не просто организира събития, а създава преживявания. Да бъдем избрани за лидер в България ни мотивира да продължим да диктуваме тенденциите и да надскачаме очакванията на нашите партньори“, коментира Абубак Ену, генерален мениджър на InterContinental Sofia.

Успешната формула на InterContinental Sofia съчетава емблематична локация с високотехнологичен конферентен център и гъвкави решения. Хотелът предлага безупречно преживяване за всеки формат – от мащабни международни форуми до ексклузивни корпоративни срещи. World MICE Awards се стреми да повишава стандартите в MICE сектора, като награждава лидерите в своята област чрез процес на гласуване, включващ професионалисти от индустрията, медии и потребители.

За InterContinental Sofia: Петзвездният хотел в София е част от InterContinental Hotels Group (IHG®) – водеща компания в хотелиерската индустрия, с повече от 6 000 хотела в над 100 страни. Собственост е на водещата инвестиционна компания „Галакси Инвестмънт Груп“. InterContinental Sofia предлага неповторимо изживяване и спиращи дъха гледки към пл. „Св. Александър Невски“ и Витоша, като се утвърждава като предпочитано място за луксозен престой и бизнес събития на най-високо ниво.