Българските компании не са последни в ЕС по използване на изкуствен интелект

Една на всеки пет фирми в Европейския съюз, с изключение на микропредприятията с по-малко от 10 служители, са използвали технологии с изкуствен интелект (ИИ) тази година. Делът на използващите ИИ предприятия нараства с 6,4 процентни пункта (пр. п.) спрямо 2024 г., съобщи днес Евростат. От тях става ясно, че българските компании не са последни в ЕС по този показател.

По страни

Най-малък дял на предприятията, използващи ИИ през 2025 г., има в Румъния (5,2 процента) и (Полша 8,4 процента), а България е над тях (8,55 процента).

Делът на българските компании внедрили подобни технологии скача от 3,62 процента през 2023 г. до 6,47 процента през 2024 г. и 8,55 процента през настоящата година, сочат още данните на Евростат.

Най-висок е делът им в Дания (42 процента), Финландия (37,8 процента) и Швеция (35 процента).

Делът на европейските компании с 10 или повече служители, използващи ИИ за своята дейност, достига 20 на сто през 2025 г., спрямо 7,7 процента през 2021 г. и 8,1 процента през 2023 година.

Почти всички страни от ЕС отбелязват увеличение на предприятията, които използват ИИ технологии, в сравнение с предходната година. Дания регистрира най-голямо увеличение през 2025 г. – с 14,5 пр.п., следвана от Финландия (13,5 пр. п.) и Литва (12,5 пр. п.).

Най-честото европейският бизнес е използвал изкуствен интелект за анализ на текст (11,8 процента), генериране на изображения, видеоклипове, звук/аудио (9,5 процента), писмена или говорима реч (8,8 процента) и преобразуване на реч в текст (7,2 процента).