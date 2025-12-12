Войната в Украйна:

United Group назначава Брус Хъмфрис на позицията старши вицепрезидент „Човешки капитал“

United Group обявява назначаването на Брус Хъмфрис за новия старши вицепрезидент „Човешки капитал“. Брус притежава над 30 години международен опит в областта на човешките ресурси и правното управление в Европа, САЩ, Южна Америка и Далечния Изток.

Кариерата му започва в адвокатската кантора Stanbrook and Hooper в Обединеното кралство, след което заема висши ръководни позиции в големи международни организации. Предишният му опит включва позиции като ръководител „Администрация“ за Европа в Bristol-Myers Squibb Research Europe, регионален директор „Човешки ресурси и правни въпроси“ в Warner-Lambert (понастоящем Pfizer), вицепрезидент „Човешки ресурси“ за Европа“ в Chrysler и Newell-Rubbermaid, както и главен директор „Човешки ресурси“ в KPN International.

През годините Брус е ръководил сложни трансформации в областта на човешките ресурси и мащабни програми по преструктуриране в индустриални и неиндустриални сектори. Той има значителен опит в процесите по интеграция след придобивания, изграждане на глобални политики за възнаграждения и придобивки, както и управление на международни и локални индустриални отношения, включително с Европейски работнически съвети. Неговият стратегически подход към управлението на таланти и организационното развитие му е позволил да изгражда гъвкави и високоефективни екипи, способни да се справят с бързо променяща се бизнес среда.

Брус притежава няколко магистърски степени по право (LL.M.) от европейски университети и владее свободно няколко езика. В свободното си време той е запален механик и обича да реставрира ретро автомобили.

„Брус внася рядко срещано съчетание от глобална експертиза в областта на човешките ресурси, юридически познания и междукултурна компетентност. Досегашният му опит във воденето на трансформации в сложни международни организации го прави ценно попълнение към нашия ръководен екип. С продължаващия растеж и развитие на United Group, лидерството на Брус ще играе ключова роля за затвърждаване на нашата стратегия за управление на човешкия капитал и ще затвърди позицията ни на предпочитано работно място за таланти от цял свят“, споделя Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group.

