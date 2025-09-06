Войната в Украйна:

06 септември 2025, 18:22 часа 330 прочитания 0 коментара
Вучич се оплаква в НАТО, заради военните съюзи на Балканите

Сръбският президент Александър Вучич изглежда не е доволен от новите балкански военни съюзи, въпреки че неговата страна има подобно споразумение с Унгария. Поводът за недоволството му е декларацията за военно сътрудничество между Хърватия и Словения, което той определи като враждебно към Сърбия и обяви, че ще обсъди въпроса с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде македонската медия "Нова Македония". 

„Притеснява ме мълчанието на хора от ЕС и НАТО. Ще се опитам да разговарям с Марк Рюте, за да видя за какво става въпрос“, каза Вучич пред проправителствения сръбски телевизионен канал Pink. Той добави, че Рюте преди това му е казал, че не е запознат с декларацията за сътрудничество в областта на отбраната между Хърватия, Косово и Албания. ОЩЕ: Коментари: Вучич харчи милиарди за оръжие, за да намери кой отвън да го пази

Съюзът между Хърватия и Словения

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич и словенският му колега Борут Сайович подписаха вчера в Загреб декларация за военно сътрудничество, която Анушич определи като „нова глава“ в и без това силните отбранителни връзки между двете страни

На въпроса за сравнението на това споразумение с декларацията, която Министерството на отбраната подписа с Албания и Косово през март тази година, Анушич отговори, че „няма голяма разлика“ между тях. "Министерството на отбраната е в контакт с България, която също би могла да се присъедини към тази инициатива, заяви Анушич.

Припомняме, че през беше сключен военен съюз в Белград от министрите на отбраната на Унгария и Сърбия Кристоф Шалай-Бобровницки и Братислав Гашич. Няколко дни по-късно все още действащият лидер на босненските сърби Милорад Додик обяви, че Република Сръбска в Босна и Херцеговина, ще се присъедини към "новия военен съюз". ОЩЕ: Балканското военно сътрудничество се разширява: България има покана

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Словения Хърватия Сърбия Александър Вучич военен съюз
