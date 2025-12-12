IT секторът: Генерираме 11 млрд. лв. за година, държавата да не ни пречи

IT секторът настоява за предвидимост и възможност да планира бизнеса си. Това заяви Крум Хаджигеоргиев, председател на УС на Българската асоциация на софтуерните компании.

По думите му един удължителен бюджет не би засегнал бранша.

"Нашият бизнес оперира, работи. Колегите действат основно за експорт", коментира той.

Бизнес за милиарди

Технологичният бранш отчита ръст от 9,5% за 2025 година. "Индустрията ни е доста зряла. Тя ще генерира 11 млрд. лв. приход за 2025 г. Имаме увереност, че ще продължим да бъдем стратегически стълб, който внася добавена стойност", заяви експертът.

Според Хаджигеоргиев се наблюдава нормализация на пазара на труда.

"Колегите забавят малко ръста на заплатите, но продължаваме да генерираме нови работни места. Виждаме изравняване на заплатите на колегите в София и страната. Доста от тях се изнесоха в по-малки населени места. Конкуренцията и самата мобилност на професията позволява на всеки да работи откъдето си иска, стига да е добър и да допринася за бизнес модела на всеки от работодателите си", добави той.

Според Хаджигеоргиев се наблюдава промяна на търсенето и умения, които вече не са необходими. "Но виждаме сериозен ръст на търсене на специалисти, които се занимават с ИИ, с киберсигурност. Моята личната визия е, че в дългосрочен план ще създаваме повече стойност с ИИ. Нормално нещо е страхът от неизвестното. Хората бързо ще се адаптират. Младите учат по различен начин, но виждам и много колеги, които не са чак толкова млади, а доста бързо навлизат в ситуацията. Говорим за архитекти, за старши инженери", допълни Хаджигеоргиев.

Източник: iStock

Държавата да не пречи

Работим добре, предпочитаме да не ни пречат, отбеляза председателят на УС на Българската асоциация на софтуерните компании.

"Ние растем. Нашите очаквания към държавата са били за предвидимост. Очакваме реформи с дългосрочна визия. Виждаме как в една държава, където има правителство с визия, с желание за реформи и иновации, като Гърция, от дълбоката финансова криза, в която беше изпаднала, само за 5-6 години показа страхотни резултати, бум, особено в нашия сектор", заяви експертът, цитиран от БНР.

Трябва да се осъзнае нуждата от дигитализация, за да се подобрят услугите, смята той.

Надявам се да бъдем държава с будно гражданско общество, отбеляза още Крум Хаджигеоргиев.

"Много от колегите бяха на площада и изказаха своите искания за това да бъдем по-открити, продуктивни и честни, без корупция. Надявам се тази енергия да е начало", коментира още той.