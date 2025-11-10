Беше райско! Проведе се първото издание на новия фестивал за маркетинг и реклама "Денят на мъртвите идеи"

На 31.10.2025 г., Хелоуин, в The Steps, гр. София се проведе "Денят на мъртвите идеи", рекламен фестивал без прецедент. Какво го прави уникален ли? Фокусът му пада върху креативни, но неосъществени идеи.

В сферата на бранд комуникацията ежедневно се раждат нестандартни хрумвания, които обаче биват убивани, преди да стигнат до телевизия, радио, билборд или интернет. Причините за преждевременната им смърт варират от несъответствие с целите на клиента през финансови и юридически рестрикции до субективен вкус.

Фотограф: Филип Станчев

"Денят на мъртвите идеи" се стреми да съживи тези нереализирани концепции и да помогне на създателите им да получат признание за силата на своята мисъл, както и да открият нови партньори и клиенти.

"Това, че дадено предложение е било убито от клиент, не означава, че не е добро. По компютрите на специалистите от сферата на маркетинга и рекламата събират прах потентни, креативни и готини концепции, които заслужават да бъдат възродени", единодушни са организаторите Николай Димов и Виктор Минчев.

30 мъртви идеи бяха експонирани в специална изложба. Над 160-те посетители на събитието видяха проекти за всякакви комуникационни канали, както и няколко идеи, които целят да направят България по-добро място за живот. Интересното е, че освен с предложения за бранд комуникация някои участници бяха решили да се включат и с планове за нови бизнеси.

Фотограф: Филип Станчев

Но, както се казва в рекламите, това не е всичко.

Освен че разгледаха галерията, гостите на фестивала чуха и четири лекции и един дискусионен панел с участието на представители на водещи рекламодатели от България и Европа. Общата тема на разговорите беше как рекламисти и маркетолози да продават по-успешно идеите си на своите клиенти. В края на деня пък събитието беше закрито с нетуъркинг парти, на което всички посетители имаха възможност да завържат нови професионални контакти. За цялостното преживяване допринесоха и тематично кетъринг меню, в което беше включено жито, плейлист с песни, посветени на темата за живота и смъртта, AI фотобудка, която пренесе онези, застанали пред обектива ѝ, в призрачен свят, и много други.

"Основната ни цел е да създадем атмосфера на разбирателство между клиенти и изпълнители и да съживим българската реклама за по-добро бъдеще", обясняват създателите на "Денят на мъртвите идеи".

Фотограф: Филип Станчев

И ако се съди по първоначалните отзиви, усилията им са оценени. "Събитието беше супер. Много приятно, различно и полезно", "Прекарах си страхотно и научих много. Очаквам с нетърпение следващото събитие" и "Денят на мъртвите идеи" е нещо различно, което си струва" са само три от множеството положителни мнения, които гостите споделиха след събитието.

А то беше само началото. До края на годината създателите на "Денят на мъртвите идеи" ще публикуват дебютния епизод на своето подкаст риалити Dead Talks, а след него на пазара ще се появи книгата им "Наръчник "Анти-смърт". В следващите месеца те ще проведат и серия от уъркшопи на тема успешна презентация на идеи, а на 31.10.2026 г. предстои второто издание на фестивала.

www.deadideasfest.com

Контакти:

666@deadideasfest.com

+359 883 37 44 97