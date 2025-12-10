Fibank представи традиционния си благотворителен календар в подкрепа на художествената гимнастика

За поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) представи своя благотворителен корпоративен календар за 2026 година, създаден в знак на признателност към таланта и постиженията на българските състезателки по художествена гимнастика.

Успехите на грациите ни на световната сцена вдъхновиха новото издание на календара, който продължава мисията да подкрепя младите таланти по пътя към бъдещи успехи. Всеки, желаещ да подкрепи БФХГ, може да се сдобие с календара срещу символичната сума от 10 лв. (5.11 евро) във всеки офис и клон на Fibank в цялата страна. Кампанията започва на 10 декември 2025 г., а събраните средства ще бъдат удвоени от Fibank и дарени на Българската федерация по художествена гимнастика.

Динамичните кадри, заснети от фотографа Петър Пешев, пресъздават естетиката, емоцията и финеса на гимнастичките. Дизайнът и финалната концепция са реализирани от екипа на рекламна агенция KIWI.

„За поредна година имаме удоволствието да представим един от най-красивите проекти, които Fibank реализира в партньорство с Българската федерация по художествена гимнастика - нашия благотворителен календар. За нас тази инициатива е много повече от традиция - тя е израз на признателност към едни от най-ярките посланици на България по света. С всяко издание на календара продължаваме да подкрепяме младите таланти в гимнастиката. Пожелавам им успех, защото те го заслужават“, коментира г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Fibank.

От страна на федерацията също изразяват признателност за подкрепата:

„За мен и за всички, които работим в областта на българската художествена гимнастика, е изключителна привилегия вече толкова години да бъдем партньори. Отново изпращаме една много, много успешна година, и ако нямаме такива партньори като вас, които да ни подпомагат, нашата дейност едва ли ще може да се развива толкова успешно. Огромно благодаря, г-н Бакалов“, споделя г-жа Илиана Раева, Председател на Българската федерация по художествена гимнастика.