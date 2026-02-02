Няма криза за тях: Богатството на руските милиардери расте още

Общото богатство на руските олигарси се е увеличило с 18,1 милиарда долара само от началото на тази година. Това показват данни от актуализирания индекс на милиардерите на Bloomberg, който се изчислява въз основа на цените на акциите на техните компании. Според индекса петте най-богати граждани на Русия към момента са Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Вагит Алекперов и Леонид Михелсон.

Кой води класацията?

Президентът на "Норилск Никел" Владимир Потанин е увеличил нетното си състояние с 1,76 милиарда долара от началото на годината, като то достига 29,5 милиарда долара. Той е на 77-мо място в световната класация.

Още: САЩ с глоба от 7 млн. долара за компания, свързана със санкциониран олигарх на Путин

Акционерът на металургичната компания "Северстал“ Алексей Мордашов е спечелил 2,57 милиарда долара, с което нетното му състояние достига 25,8 милиарда долара. Той е на 94-то място в списъка на Bloomberg.

Председателят на НЛМК Владимир Лисин, според индекса, е претърпял загуба от 3,07 милиарда долара, но нетното му състояние се оценява на 22,8 милиарда долара. Той е на 108-мо място в световната класация на милиардерите.

Още: В Русия текат масови конфискации: Приятели на Путин си грабят компании, искали и "Домодедово"

Основателят на "Лукойл" Вагит Алекперов е на 110-то място в списъка на Bloomberg. Нетното му състояние е намаляло с 2,58 милиарда долара през годината, достигайки 22,7 милиарда долара.

Акционерът на НОВАТЕК и СИБУР Леонид Михелсон допълва петте най-богати руснаци. От началото на годината нетното му състояние се е увеличило с 330 милиона долара, достигайки 22,7 милиарда долара, което го поставя на 111-то място в световната класация.

Според агенцията, Алишер Усманов, акционер в Metalloinvest, е регистрирал най-голямото увеличение на нетното му състояние сред руснаците през годината. Състоянието му се е увеличило с 5,32 милиарда долара, достигайки 18,5 милиарда долара. Основателят на UMMC Искандер Махмудов също е отбелязал значителен ръст: нетното му състояние се е увеличило с 4,43 милиарда долара, достигайки 7,58 милиарда долара.

Класацията на Bloomberg включва още Павел Дуров, основател на Telegram, с нетно състояние от 13,4 милиарда долара, и Татяна Ким, главен изпълнителен директор на обединената компания Wildberries & Russ, чието състояние се оценява на 8,03 милиарда долара.