Създавамe бъдещето: VITEX навлиза в нова ера на растеж с ново лого и корпоративна идентичност създадено от G Design Studio

VITEX преминава през период на значителна и многопластова трансформация, която бележи навлизането ѝ в нова ера на растеж, като същевременно компанията продължава да бъде лидер на пазара. Важен етап в този процес е пускането в експлоатация на новия високотехнологичен завод за производство на строителни разтвори „Chromopyrgos“, който значително увеличава производствения капацитет и оперативната гъвкавост на компанията.

Като част от тази трансформация, VITEX обнови своята идентичност в съдружничество с G Design Studio (Михалис Георгиу, Димитрис Стефанидис), с творческа насока и направление на вътрешния креативен екип на компанията (Veta Giannouli, Zachos Tziovaras, Dimitris Gainas). Новата идентичност отразява прехода на VITEX към цялостна екосистема от решения и обхваща: бои, топлоизолационни системи, битумни хидроизолации и строителни разтвори, подкрепени от специализирани услуги и техническа експертиза.

В сърцевината на новата идентичност стои обещание за „Създаване на Бъдеще.“. Обещание, което събира заедно съвременен дизайн и функционалност, наука и креативност, професионалисти и потребители. Със свежа, динамична и вдъхновяваща визия, новата идентичност на VITEX създава път към ера, в която всеки партньор, професионалист или потребител, може да „изгради“ своята собствена концепция – концепция за креативност, напредък, смелост и оптимизъм.

През годината новият корпоративен облик ще се разгръща поетапно във всички активности на VITEX , както и в партньорска ѝ мрежа.