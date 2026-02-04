Богатството на Илон Мъск надмина нечувана граница

Американският предприемач Илон Мъск стана първият човек в света, чието богатство достига 800 млрд долара, след като космическата му компания SpaceX се сля със стартъпа за изкуствен интелект xAI, съобщава "Форбс". Според изчисленията на изданието сделката, при която обединената компания се оценява на 1,25 трлн. долара, е увеличила състоянието на Мъск с 84 млрд. долара до рекордните 852 млрд. долара.

Сделката

Преди сделката Мъск притежаваше около 42 процента от акциите на SpaceX на стойност 336 милиарда долара, въз основа на тръжна оферта, стартирана през декември, която определи стойността на частния производител на ракети на 800 милиарда долара. Той също така притежаваше около 49 процента от акциите на xAI на стойност 122 милиарда долара, въз основа на частен кръг на финансиране, който оцени компанията на 250 милиарда долара по-рано този месец.

Още: "Старлинк", Илон Мъск и заплахата му да купи Ryanair: Как един скандал вещае (буквално) милиарди главоболия?

След сливането, което оцени SpaceX на 1 трилион долара и xAI на 250 милиарда долара, според "Форбс" Мъск сега притежава 43 процента от акциите на обединената компания на стойност 542 милиарда долара. Това прави SpaceX най-ценния актив на Мъск до момента.

Той притежава и 12 процента дял в производителя на електромобили Tesla на стойност 178 милиарда долара, както и опции за акции на Tesla за още 124 милиарда долара. Това не включва рекордния пакет от възнаграждения, одобрен от акционерите на компанията през ноември, който може да донесе на Мъск до 1 трилион долара в допълнителни акции (преди данъци и разходите за отключване на ограничените акции), ако "Тесла" постигне важни цели като увеличаване на пазарната капитализация повече от осем пъти през следващите 10 години.

Мъск вече четири пъти е поставял световен рекорд по размер на богарството си за последните четири месеца, припомня "Форбс". През октомври 2025 г. той стана първият човек в света, преминаващ прага от 500 млрд. долара, на 15 декември премина границата от 600 млрд. д., на 19 декември - тази от 700 млрд. долара.

Още: Илон Мъск обяви кога ще се появят на пазара първите хуманоидни роботи

Вторият по богатство човек в света - съоснователят на Google Лари Пейдж е далеч назад с "едва" 281 млрд. долара.