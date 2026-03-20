Финансовите избори стават по-ясни с ПроКредит Банк в Парадайс център

Очи в очи. Лице в лице. На живо.

Така се случваше общуването в не чак толкова далечните години, в които компютрите тежаха цял тон, а от набиране на нечий телефонен номер можеше да те заболи пръстът. Жокер за Gen Z: телефоните нямаха touchscreen, а имаха шайби. Музикалният фон на живота беше джаз.

После времето превключи на рокендрол и се озовахме в света на екраните: свят, в който всичко се случва по-бързо и по-лесно, но все по-рядко се виждаме лице в лице.

И това започна да ни се отразява. И тази липса на човешки контакт да се превръща в копнеж за такъв.

ПроКредит Банк е първата банка, която влезе в ритъма на технологичния „голям взрив“ и въведе онлайн откриването на сметки и кандидатстването за кредит от всяка точка на света. От самото си създаване, тя даде заявка за банка, която има реален ефект върху икономиката с подкрепа на малкия и средния бизнес. И действително: безхартиеното банкиране е част от ангажираността на ПроКредит към екологичната кауза, подходът ѝ към клиентите като към партньори е станал синоним на прозрачност и доверие, а произходът ѝ (Франкфурт) отговаря на общата представа за немска дисциплина.

През последните месеци, именно ПроКредит започна да открива нови физически клонове, с които да реализира на практика философията си, че добрата банка е близо до своите клиенти. И точно като един добър приятел , ги изслушва и ги гледа в очите.

Тази събота, в София ще се случи и откриването на най-новия офис на банката: в Paradise Center.

Изборът на място не е случаен. Paradise е най-посещаваният мол в столицата, в който всеки ден стотици хора, пазаруват, обядват, ходят на кино, разхождат се, срещат се с приятели и прочее.

Съвсем скоро Paradise ще е и място, на което можем спокойно да обсъдим финансите и плановете си с експертите от ПроКредит Банк. Очи в очи.

Това е чудесно, защото хората често сме склонни да отлагаме мисленето и решенията си що се отнася до финансовото планиране. Понякога, защото ни се струва, че има по-важни неща. Друг път, защото темата не е „нашата“: защото не сме финансисти или икономисти и не се ориентираме перфектно в света на парите. Чувстваме се несигурни как да подходим, какво да направим така, че да действаме като финансово грамотни хора, при условие че не сме учили за финансисти.

Тук идва мястото на експертите от ПроКредит Банк: спокойни, подготвени, ерудирани професионалисти, които са готови да отговарят на всички въпроси, които вълнуват клиентите.

Това е и основната идея на новия офис: да бъде топло, отворено и уютно пространство, в което всеки клиент на Банката да се оттегли за малко от трескавото препускане на деня, да намали скоростта и да вземе информирани, персонализирани решения за парите и респективно, за бъдещето си.

Впрочем, между високото качество на дигиталните услуги на ПроКредит Банк и политиката на откриване на нови офиси, няма противоречие. Точно обратното: дигиталното е на един клик разстояние, а личното – на една крачка.

Банката дава на клиентите си избор: винаги можем да се ограничим до онлайн и мобилното банкиране и да ръководим финансите си от дивана или от някое летище. Но ако имаме нужда от разговор с „естествен“ интелект, от подкрепа „лице в лице“ – най-новият офис на ПроКредит Банк е в Paradise Center, е винаги на разположение.

Спокойно можем да мислим за него и като за зона за подреждане на мисли. И за взимане на експертно подкрепени решения. А шопингът, киното и обядът винаги може да се случат преди или след това.

И не е ли това истинска промяна, която ПроКредит въвежда в банковите услуги? Банкирането да спре да бъде „събитие“, което прекъсва потока на ежедневието и да се превърне в част от собствения ни ритъм.

Изглежда е точно това.