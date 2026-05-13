Пентагонът готви операция "Ковашки чук" срещу Иран

Пентагонът обмисля възможността официално да преименува военната операция срещу Иран на "Ковашки чук", ако настоящото примирие бъде нарушено и президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да възобнови военните действия. Това заявиха пред NBC News двама американски служители. Операцията на САЩ срещу Иран, започнала на 28 февруари, получи името "Епична ярост". Новото име - "Ковашки чук" - трябва да подчертае сериозността на намеренията на администрацията на американския президент за готовност за възобновяване на войната, пише NBC. Още: САЩ плащат за война в Иран все повече милиарди, а готвят дори и ескалация

"Ковашки чук"

Снимка: Getty images

В отговор на запитване от телевизията Пентагонът препрати въпросите към Белия дом. Белият дом не отговори на запитването за коментар.

Въпреки че администрацията на Тръмп обяви края на операция "Епична ярост", след като САЩ и Иран се споразумяха за примирие в началото на април, Пентагонът продължава да описва конфликта с Иран в контекста на "Епична ярост", коментира NBC.

Един от представителите на Пентагона заяви, че "Епична ярост" продължава и че примирието само е преустановило военните действия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на 5 май, че операция "Епична ярост" е приключила. "Операция "Епична ярост" е приключила. Веднага след като президентът уведоми Конгреса, ние приключихме този етап. Сега започнахме операция "Проект "Свобода"", каза Марко Рубио.

В официалните си доклади Военноморският институт на Съединените щати отбеляза, че третата ударна група, водена от атомния самолетоносач "Ейбрахам Линкълн", продължава да действа в рамките на операция "Епична ярост".

Президентът на САЩ сериозно обмисля възобновяване на военните действия срещу Иран, съобщи CNN, отбелязвайки, че Тръмп "губи търпение" заради продължаващото затваряне на Ормузкия проток и разкола в иранското ръководство, който според него пречи да се направят отстъпки в ядрените преговори.

Още: Иран завежда дело срещу САЩ в Хага