И последната емисия облигации на tbi bank ще се търгува на БФБ

Последната емисия облигации на tbi bank ще се търгува на Българската фондова борса (БФБ) с код TBIE от 12 август (вторник). Емисията, издадена март 2025 г., се превърна в най-голямата на банката – на стойност 34 милиона евро. Годишният лихвен процент е 7,6%. Облигациите са с падеж през септември 2028 г., но банката има право да ги изкупи обратно една година по-рано.

Това е петата емисия облигации на tbi bank, която се търгува на БФБ.

През последните четири години банката се утвърди като лидер на българския пазар на корпоративни публични облигации. Предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави възможности по отношение на падежа и доходността, tbi bank привлече общо 84 млн. евро чрез различни инструменти.

Повече информация за емисиите облигации на банката може да откриете тук >>.