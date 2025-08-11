Войната в Украйна:

И последната емисия облигации на tbi bank ще се търгува на БФБ

11 август 2025, 11:56 часа 564 прочитания 0 коментара
И последната емисия облигации на tbi bank ще се търгува на БФБ

Последната емисия облигации на tbi bank ще се търгува на Българската фондова борса (БФБ) с код TBIE от 12 август (вторник). Емисията, издадена март 2025 г., се превърна в най-голямата на банката – на стойност 34 милиона евро. Годишният лихвен процент е 7,6%. Облигациите са с падеж през септември 2028 г., но банката има право да ги изкупи обратно една година по-рано.

Това е петата емисия облигации на tbi bank, която се търгува на БФБ.

През последните четири години банката се утвърди като лидер на българския пазар на корпоративни публични облигации. Предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави възможности по отношение на падежа и доходността, tbi bank привлече общо 84 млн. евро чрез различни инструменти.

Повече информация за емисиите облигации на банката може да откриете тук >>.

 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
TBI Bank
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес