Зеленски: Датата на присъединяване на Украйна към ЕС да бъде включена в мирното споразумение с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски обясни защо се опитва твърдо да определи 2027 г. като дата за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Според кореспондент на УНИАН, Зеленски е направил съобщението по време на онлайн брифинг в WhatsApp. Президентът отхвърли като „слухове“ съобщенията в западните медии, че ЕС уж подготвя план за частично присъединяване на Украйна до 2027 г. Той също така потвърди, че се опитва да осигури от партньорите си ясна дата за присъединяване на Украйна към ЕС.

„Украйна ще направи всичко възможно, за да бъде технически готова за присъединяване до 2027 г.“, подчерта Зеленски. Той уточни, че поне основните неща ще бъдат направени. „Искам конкретна дата. Разбира се, уверен съм, че ако споразумението, подписано от Америка, Русия, Путин по-специално, мен като президент на Украйна и Европа, не включва дата [за присъединяването на Украйна към ЕС], тогава Русия ще направи всичко възможно, за да блокира процеса. И дори не със собствените си ръце, а с помощта на определени европейски представители“, убеден е Зеленски.

Президентът припомни, че подобни блокиращи действия вече се предприемат поради факта, че главите за преговори за присъединяване не са официално отворени. Имаше и проблеми с получаването на статут на кандидат за ЕС. „Имаше цяла вълна от трудности и борби от наша страна. Но въпреки това спечелихме кандидатурата. С клъстерите е по-сложно. Затова за нас, отново, ЕС означава конкретика, защото гарантира сигурността на Украйна. Това са конкретики, с конкретна дата, и моят подпис днес върху 20-точковия план, планът за прекратяване на войната, гарантира на украинците, че ще има конкретна дата за нашето присъединяване“, каза Зеленски.

Перспективите за членство на Украйна в ЕС

Както съобщи УНИАН, Зеленски е убеден, че присъединяването на Украйна към Европейския съюз ще бъде ключова гаранция за сигурност за всички. Държавният глава очаква това да се случи още през следващата година.

Според западни медии, Европейският съюз обмисля преразглеждане на процеса си на присъединяване, за да създаде двустепенна система за членство, която би позволила на Украйна да се присъедини към блока, преди да изпълни всички необходими стандарти, в замяна на по-малко предимства.

На 29 януари еврокомисарят по въпросите на съседството и разширяването Марта Кос подчерта, че Зеленски не е единственият, който иска Украйна да се присъедини към Европейския съюз през 2027 г. Много държави членки на ЕС също искат Украйна да получи членство в ЕС възможно най-скоро.