09 февруари 2026, 10:20 часа 343 прочитания 0 коментара
КФН с предупреждение след опити за измами в криптосектора

Заради установени опити за измами Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди дружествата, които работят с криптоактиви, да засилят мерките си за защита.

Става въпрос за неправомерни вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), пишат в своя позиция от комисията.

В регулатора е засечена практика, при която чрез фалшиви или подправени документи се правят промени в управлението на криптокомпании. Това се прави без знанието и съгласието на реалните собственици. Така в регистрите се вписват нови управители или законни представители, което създава риск както за самите дружества, така и за техните клиенти.

Риск от сериозни финансови щети

Подобни действия могат да доведат до сериозни финансови щети и да подкопаят доверието в криптосектора, предупреждават от КФН.

Според институцията рискът е особено засилен в настоящия преходен период, в който значителна част от компаниите, вписани в регистъра по § 5, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на криптоактиви (ЗПКА), продължават да предоставят услуги в преходния период съгласно европейската регулация MiCA.

"Защитата на инвеститорите и доверието в пазара са абсолютен приоритет за Комисията за финансов надзор. Опитите за злоупотреби засягат пряко сигурността на клиентските средства и стабилността на сектора. Затова КФН призовава дружествата към повишена бдителност при условия на засилен мониторинг от страна на регулатора", заяви заместник-председателят Деница Величкова.

Източник: БГНЕС

Мерки за противодействие

Като за начало, регулаторът препоръчва криптодружествата да активират безплатната услуга за SMS-уведомяване на Агенцията по вписванията. Тя позволява компаниите да бъдат информирани в реално време при подадено заявление по тяхната партида в Търговския регистър и да реагират своевременно при опит за злоупотреба.

Освен това КФН съветва дружествата редовно да проверяват партидите си в Търговския регистър, включително за промени в управлението.

Препоръчително е и да следят за регистрация на фирми със сходни наименования, които биха могли да заблудят клиенти, както и да ограничат и контролират достъпа до електронни подписи и документи, използвани за заявяване на обстоятелства.

При съмнения за злоупотреби

От КФН съветват при съмнения за неправомерни промени в Търговския регистър незабавно да бъдат подадени сигнали до Агенцията по вписванията, прокуратурата и до самата Комисия за финансов надзор. Законът дава възможност такива вписвания да бъдат оспорвани и по съдебен ред.

Регулаторът напомня, че европейският регламент MiCA въвежда обща рамка за регулиране на криптоактивите в ЕС. До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след който услуги с криптоактиви ще могат да се предлагат само от лицензирани дружества.

КФН ще продължи до тогава засиления мониторинг на сектора и ще поддържа диалог с компаниите, които подготвят лицензиране, като апелира за повишено внимание и навременни действия за защита на бизнеса и клиентите.

Десислава Любомирова
