Бъдещият купувач на "Лукойл" отчете ръст на печалбата

Американската инвестиционна компания "Карлайл груп“ отчете днес ръст на печалбата си за четвъртото тримесечие, подпомогната от приходите от сделки в подразделението ѝ за частни капиталови инвестиции и солидните печалби в кредитния и вторичния бизнес, предаде Ройтерс. Наскоро "Карлайл“ постигна споразумение за покупката на по-голямата част от международните активи на "Лукойл“, които според оценки на анализатори са за около 22 млрд. долара.

Увеличение на печалбата с 13,7 на сто

Печалбата или средствата, които могат да бъдат изплатени на акционерите, се е увеличила с 13,7 на сто спрямо предходната година до 436 милиона долара, което отговаря на 1,01 долара на акция.

"2025 -а беше рекордна година за „Карлайл“ и ние значително надминахме целите, които си поставихме в началото на годината“, каза главният изпълнителен директор Харви Шварц в изявление.

Нетните приходи на компанията от инвестиционни дейности са достигнали 123 милиона долара през тримесечието октомври - декември 2025 г.

Сливанията и придобиванията са се възстановили в края на миналата година след дълъг спад, тъй като по-ниските лихвени проценти са направили финансирането на сделките по-изгодно, а опасенията относно ефектите от политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, са започнали да отшумяват, отбелязва Ройтерс.

Печалбата от комисионни на „Карлайл груп“ е нараснала с 1 на сто до 290 милиона долара.

Компанията е набрала 53,7 милиарда долара свеж капитал през финансовата 2025 година, с което общите ѝ активи под управление са достигнали 477 милиарда долара, което е с 8 на сто повече, отколкото пред година.

Акциите на "Карлайл“ са поевтинели с около 6 на сто от началото на 2026 г. на фона на глобални разпродажби, но за последните дванадесет месеца са се повишили с повече от 5 на сто.