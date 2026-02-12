Спорт:

Украйна удари завод за военна техника, Русия отново атакува Одеса (ВИДЕО)

12 февруари 2026, 1:47 часа 439 прочитания 0 коментара
Украйна порази на два пъти важен за руската армия обект. Става въпрос за завод „Прогрес“ в Мичуринск, област Тамбов, в който се произвеждат жироскопични инструменти, автопилоти и навигационни компоненти, използвани в самолети, хеликоптери и ракетни системи.

След удара е възникнал огромен пожар. За момента няма данни за пострадали.

Удар има и по град Брянск. Докладван е пожар в енергийно съоръжение, като местни доклади предполагат, че вероятно е улучена подстанция или топлоелектроцентрала.

Подобни проблеми изпитват и в Белгород. Докладвани са експлозии в града, който се намира близо до украинската граница. Съобщава се за проблеми с електричеството на няколко места в Белгород.

Руските атаки

За пореден път Русия атакува и Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в „Телеграм“. Пострадал е един човек, нанесени са щети на обекти на инфраструктурата в града, както и на бизнес център. На терен работят спасители на службата за извънредни ситуации.

По информация на местни канали за около половин час в украинския черноморски град са отекнали 15 взрива, а в един от районите града избухнал мащабен пожар.

Руските сили са нанесли удар и по магазин в Барвинково, в област Харков, ранявайки 10 души, съобщиха прокурорите. В област Днепропетровск четирима души са загинали и трима са ранени в район Синелников. В област Херсон възрастна жена е ранена, а къща е изгоряла.

