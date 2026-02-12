Украйна удари завод за военна техника, Русия отново атакува Одеса (ВИДЕО)

Украйна порази на два пъти важен за руската армия обект. Става въпрос за завод „Прогрес“ в Мичуринск, област Тамбов, в който се произвеждат жироскопични инструменти, автопилоти и навигационни компоненти, използвани в самолети, хеликоптери и ракетни системи.
Explosions reported in Michurinsk, Russia. pic.twitter.com/HDBa3lEWL2— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2026
След удара е възникнал огромен пожар. За момента няма данни за пострадали.
The Progress plant in Michurinsk, Tambov region, was struck for the second time. The facility produces gyroscopic instruments, autopilots and navigation components used in aircraft, helicopters and missile systems. #Russia https://t.co/yisJhDalZB pic.twitter.com/14Fq9r0sC4— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2026
Удар има и по град Брянск. Докладван е пожар в енергийно съоръжение, като местни доклади предполагат, че вероятно е улучена подстанция или топлоелектроцентрала.
A fire has been reported at an energy facility in Bryansk, with local reports suggesting a substation or thermal power plant may have been hit. #Russia pic.twitter.com/177MkUScNf— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2026
Подобни проблеми изпитват и в Белгород. Докладвани са експлозии в града, който се намира близо до украинската граница. Съобщава се за проблеми с електричеството на няколко места в Белгород.
Boom boom Belgorod. Explosions are reported. There are problems with electricity also. https://t.co/xydWNyymrR pic.twitter.com/LsD0YebGEW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2026
Руските атаки
За пореден път Русия атакува и Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в „Телеграм“. Пострадал е един човек, нанесени са щети на обекти на инфраструктурата в града, както и на бизнес център. На терен работят спасители на службата за извънредни ситуации.
По информация на местни канали за около половин час в украинския черноморски град са отекнали 15 взрива, а в един от районите града избухнал мащабен пожар.
Руските сили са нанесли удар и по магазин в Барвинково, в област Харков, ранявайки 10 души, съобщиха прокурорите. В област Днепропетровск четирима души са загинали и трима са ранени в район Синелников. В област Херсон възрастна жена е ранена, а къща е изгоряла.
Russian forces struck a store in Barvinkove, Kharkiv region, injuring 10 people, prosecutors said. In Dnipropetrovsk region, four were killed and three injured in Synelnykove district. In Kherson region, an elderly woman was wounded and a house caught fire. #Ukraine pic.twitter.com/OHfXmbRr4X— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2026