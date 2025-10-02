Илон Мъск стана първият човек с богатство от 500 млрд. долара

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск е първият човек в света, чието състояние възлиза на 500 милиарда долара. Това съобщи списание Форбс, като се позова на данни в реално време.

По този начин Мъск изпреварва със 150 милиарда долара втория по богатство човек в света – Лари Елисън, основател на американската софтуерна компания Oracle, предава Ройтерс.

Увеличението на състоянието на Мъск се дължи основно на ръст от около 4 на сто в цената на акциите на Tesla в понеделник, което добави около 9 милиарда долара към богатството му. Бордът на директорите на компанията наскоро предложи нов пакет от възнаграждения за него, който може да му донесе акции на стойност до един трилион долара.

Мъск притежава 12 на сто от Tesla, чиято пазарна стойност е 191 милиарда долара според Форбс. Той има и 42 на сто дял в SpaceX, оценена на 168 милиарда долара, както и 53 на сто дял в xAI Holdings на стойност 60 милиарда долара. Последната компания е резултат от сливането на компанията за изкуствен интелект xAI и платформата за кратки съобщения X, придобита от Мъск през 2022 г.

Според изчисления на Форбс ако запази сегашното темпо, Мъск може да стане първият трилионер в света преди март 2033 г.

