Изграждането на Вертикален газов коридор определя България като енергиен хъб в Югоизточна Европа

Главболгарстрой изпълнява успоредно строителните дейности по Лот 1 и Лот 3 от енергийния проект

Изграждането на Вертикален газов коридор определя България като енергиен хъб в региона на Югоизточна Европа. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на инспекцията за напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча-Ветрино“ от стратегическия проект, на който присъстваха също и комисарят по енергетика и жилищна политика в ЕК Дан Йоргенсен и зам-държавният секретар по енергийната сигурност на Унгария Чаба Марошвари.

Станков подчерта, че реализацията на международния проект потвърждава активното участие на България в европейската и регионална енергийна карта.

Комисар Дан Йоргенсен бе категоричен, че европейската комисия винаги ще подкрепя стратегически проекти като Вертикален газов коридор. „Солидарността между държавите от региона, чийто израз е Вертикалният газов коридор, е от ключово значение в отговор на предизвикателствата, пред които е изправен отрасълът на стария континент“, изтъкна Йоргенсен.

(отдясно наляво) Главният изпълнителен директор на "Главболгарстрой" Емил Ангелов, зам-държавният секретар на Унгария Чаба Марошвари, европейския комисар по енергетика и жилищна политика Дан Йоргенсен, министърът на енергетиката Жечо Станков и Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз"

„Българският строителен холдинг вече е доказал своята роля като надежден партньор в укрепването на енергийната сигурност, като чрез реализираните си проекти допринася за развитието и свързаността на енергийната инфраструктура в региона“, посочи главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой“ Емил Ангелов.

Заместник-държавният секретар по енергийната сигурност на Унгария Чаба Марошвари също подчерта ключовото значение на проекта за Европа и сигурността й.

По трасето на Лот 3 към момента са разчистени 50 км от строителната полоса, разнесени са тръби по 10 км от него и е изпълнено първото от общо 20 безизкопни преминавания на пътища и железопътни линии. Предстоят ключови инженерни пресичания – под три реки, автомагистрала „Хемус“ и Стара планина, които ще бъдат реализирани чрез хоризонтално насочено пробиване.

Дейностите по 48-километровото трасе на Лот 1 „Кулата – Кресна“ също са в напреднал етап - тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 41 км, а направените траншейни изкопи са 45 км. Успешно са реализирани всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания.