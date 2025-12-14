Никола Тесла: Ако познавате магията на числата 3, 6 и 9, ще откриете тайната на вселената

„Ако познавате магията на числата три, шест и девет, ще откриете тайната на вселената.“ Тесла не бил обсебен от числата като цяло, а от числата 3, 6 и 9! Той твърдял, че тези числа са изключително важни. Никой не го слушал. Но защо точно тези числа? Какво искал Никола Тесла да разбере светът?

Никола Тесла е правил безброй мистериозни експерименти, но самият той е бил мистерия. Почти всички блестящи умове имат някаква обсесия.

Никола Тесла е имал доста голяма мания!

Още: Кодът на Вселената: Методът 3-6-9 на Никола Тесла за сбъдване на желания

Той обикаляше блока три пъти подред, преди да влезе в сграда, почистваше чиниите си с 19 салфетки, живееше само в хотелски стаи с число, делимо на 3.

Той правеше изчисления върху неща в непосредствена близост, за да се увери, че резултатът е делим на 3 и вземаше решения въз основа на това. Правеше всичко на групи от по 3.

Някои казват, че е бил от аутистичния спектър и/или е имал обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), други казват, че е бил много суеверен.

Истината обаче е много по-дълбока.

Още: Методът 3-6-9 на Никола Тесла за сбъдване на желания

„Ако познавате магията на числата три, шест и девет, ще откриете тайната на Вселената.“ - Никола Тесла

Неговата мания не беше по числата като цяло, а по числата 3, 6 и 9! Може да е бил от аутистичния спектър, да е имал форма на обсесивно-компулсивно разстройство или да е бил суеверен, но е избрал тези числа по някаква причина.

Тесла твърдял, че тези числа са изключително важни. Никой не го слушал. Той дори изчислил възловите точки около планетите, свързани с числата 3, 6 и 9!

Но защо тези числа?

Още: Методът 3-6-9 на Никола Тесла: Кодът на Вселената, който сбъдва желания

Какво искаше Никола Тесла да разбере светът?

Забележка: Нещата ще станат странни по-късно!

Първо, трябва да разберем, че ние не сме създали математиката, ние сме я открили. Тя е универсален език и закон. Няма значение къде се намирате във Вселената, 1 + 2 винаги е равно на 3! Всичко във Вселената се подчинява на този закон!

Има модели, които се срещат естествено във Вселената, модели, които сме открили в живота, галактиките, образуването на звезди, еволюцията и почти всичко в природата. Някои от тези модели са Златното сечение и Свещената геометрия.

Още: Методът 369 на Никола Тесла за сбъдване на желания: Ключът на Вселената

Една много важна система, по която работи природата, е „Силата на 2 Бинарна система“, в която моделът започва с единица и продължава с удвояване на числата. Клетките и ембрионите се развиват следвайки този свещен модел: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,…

Някои наричат ​​тези модели Божи план

Математиката, според тази аналогия, би била Божият пръстов отпечатък (нека оставим настрана всички религии!).

Във вихровата математика (науката за анатомията на тороидалния кръг) има повтарящ се модел: 1, 2, 4, 8, 7 и 5 и така нататък 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4

Още: 3 прости навика на Никола Тесла за укрепване на психиката

Както виждате, 3, 6 и 9 не са в този модел. Ученият Марко Родин смята, че тези числа представляват вектор от третото към четвъртото измерение, който той нарича „поле на потока“. Предполага се, че това поле е енергия от по-високо измерение, която влияе върху енергийната верига на останалите шест точки.

Ранди Пауъл, ученикът на Марк Роден, казва, че това е тайната на свободната енергия, нещо, което всички знаем, че Тесла е усвоил.

Обяснение

Да започнем с 1, двойното е 2; двойното е 4; двойното е 8; двойното 8 е 16; 16 се записва като 1 + 6, което е равно на 7; двойното 16 е 32, което се записва като 3 + 2, което е равно на 5 (можете да удвоите 7 и да получите 14, което е 1 + 4, което дава 5); двойното 32 е 64 (двойното 5 е 10), което се записва като 1 + 0, което е 1. Ако продължим, пак ще следваме същия модел: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2…

Още: Кои изобретения на Никола Тесла ползваме до ден днешен

Ако започнем от 1 наобратно, ще получим същия модел, само че наобратно: половината от 1 е 0,5 (0+5), което дава 5. Половината от 5 е 2,5 (2+5), което дава 7 и т.н.

Както виждате, 3, 6 и 9 не са споменати! Сякаш са над този модел, свободни от него.

Има обаче нещо странно, когато започнете да ги удвоявате. Двойно 3 е 6; двойно 6 е 12, което когато цифрите се сумират, дава 3; в този модел няма никакво споменаване на 9! Сякаш 9 е отвън, напълно свободно и от двата модела.

Ако обаче започнете да удвоявате 9, резултатът винаги ще бъде 9, когато съберете цифрите на резултата: 18, 36, 72, 144, 288, 576…

Нарича се символ на просветлението

Ако отидем до Великата пирамида в Гиза, ще видим не само три по-големи пирамиди, разположени една до друга, отразяващи позицията на звездите в пояса на Орион, но и група от три по-малки пирамиди непосредствено зад трите по-големи.

Откриваме множество доказателства, че природата използва тройна и шестократна симетрия, включително шестоъгълната форма, характерна за обикновените пчелни пити.

Тези форми се срещат в природата и древните хора са ги имитирали при изграждането на своята свещена архитектура.

Възможно ли е да има нещо специално в мистериозното число 3? Възможно ли е Тесла да е разкрил тази дълбока тайна и да е използвал това знание, за да разшири границите на науката и технологиите?

Великолепието на числото 9

Нека си представим, че има 2 противоположности, нека ги наречем светлина и тъмнина. Те са като северния и южния полюс на магнит.

Едната страна е 1, 2 и 4; другата страна е 8, 7 и 5: Подобно на електричеството, всичко във Вселената е поток между тези два полюса, като махало, което се люлее: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2… (ако си представите движението, то е нещо като символ за безкрайност).

Тези две страни обаче се управляват от 3 и 6; 3 управлява 1, 2 и 4, докато 6 управлява 8, 7 и 5; ако погледнете по-отблизо модела, той става още по-предизвикателен: 1 и 2 е равно на 3; 2 и 4 е равно на 6; 4 и 8 е равно на 3; 8 и 7 е равно на 6; 7 и 5 е равно на 5; 5 и 1 е равно на 6; 1 и 2 е равно на 3…

Същият модел в по-висок мащаб е 3, 6, 3, 6, 3, 6…

Въпреки това, дори две страни, 3 и 6, се управляват от числото 9, което показва нещо впечатляващо.

Ако разгледаме по-внимателно моделите 3 и 6, ще разберем, че 3 и 6 са равни на 9, 6 и 3 са равни на 9, всички числа заедно дават 9, и в двете посоки, включително и без 3 и 6!

Следователно, 9 представлява единството на двете страни. 9 е самата вселена!

Вибрация, енергия и честота!

3, 6 и 9!

„Ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете в термините на енергия, честота и вибрация.“ - Никола Тесла

В това се крие по-дълбока философска истина!

Само си представете какво бихме могли да постигнем, ако приложим това свещено знание в ежедневната наука...

„В деня, в който науката започне да изучава нефизични явления, тя ще постигне по-голям напредък за едно десетилетие, отколкото през всички предишни векове на своето съществуване.“ – Никола Тесла