Networking Breakfast@Incubator на София Тех Парк Vol.20 | Back from the future

През октомври месец по време на Networking breakfast @ Incubator Vol.20 новата тема ще бъде "Back from the future", вдъхновена от дигиталното бъдеще. Ще се говори за високотехнологични продукти и иновации, които днес са в процес на разработка, но утре ще бъдат част от ежедневието ни. Очаквайте поглед към бъдещето, където технологиите и реалността се сливат в едно. Заповядайте на 30.10.2025 г. от 9:30 часа на октомврийското издание на нетуъркинг събитията на София Тех Парк, където ще се срещнете с най-новите тенденции в изкуствения интелект, агритех индустрията и ново измерение в летенето.

Ако желаете да бъдете част от тази динамична общност и искате да се срещнете с вдъхновяващи личности, да научите за иновативни продукти и услуги и да почерпите опит от водещи експерти в областта на бизнеса и технологиите от ново поколение, заповядайте в зала The Venue, сграда Инкубатор на чаша кафе.

Vol.20 Networking Breakfast идва с вдъхновяваща среща

Този път ще имате възможност да се запознаете с успешни бизнес предприемачи - хора с визия и внимание към всеки детайл, които съчетават:

Иновация

Оптимизация

Безопасност

Свобода в мисленето и действието

Очаквайте вдъхновяващи разговори, ценни съвети и нови бизнес възможности.

Ето кои ще бъдат специалните гости

Vihra AI - гласът на новото поколение обслужване! Интелигентен гласов асистент, създаден да поеме рутинните разговори вместо теб. Освен това слуша, разбира и говори като истински човек – и то на български!

Смарт Фарм Роботикс – български агри-тек стартъп с мисия: борба с плевелите без пестициди, без тежка техника и без човешки труд. 100% слънчево захранван робот, използващ AI и интелигентна навигация, за да плеви прецизно и автономно.

NIKI Rotor Aviation - Гирокоптери с дизайн, технология и свобода. Проектиране и производство на 100% in-house летателни машини с индивидуален дизайн, авангардна технология и внимание към детайла.

Лабораторията по виртуална и разширена реалност, част от научния комплекс на Парка София Тех Лабс, ще представят високотехнологична иновативна VR и AR изложба, в която изкуството преминава отвъд традиционните форми. В специално обособена зона посетителите ще могат да се потопят в интерактивни виртуални светове и разширени реалности, създадени от 10 творци с подкрепата на експертите на лабораторията.

В рамките на събитието на разположение на стартъпите и компаниите в категория МСП ще бъде предоставена възможност за специализирана консултация с представител на "Фонд на фондовете", чието партньорство със София Тех Парк е част от традиционното събитие.

Медиен партньор на Нетърукинг закуските са Actualno.com

Не пропускайте да се присъедините към Networking Breakfast Vol.20 на София Тех Парк!

Дата: 30.10.2025

Място: Incubator, зала The Venue