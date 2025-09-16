Отива ли към фалит: "Топлофикация София" трупа още загуби и дългове

Състоянието на "Топлофикация" София става все по-критично. Само за първите три месеца на годината доставчикът на парно за столицата е отчел 133 млн. лева загуба - "в разгара на отоплителния сезон, когато би трябвало да е печатница за пари", коментира финансовият експерт и бивш депутат и съпредседател на Зеленото движение Владислав Панев в профила си във Фейсбук. За сравнение през януари-март 2024 г. общинското дружество е имало печалба от 65 млн. лева - нормално за студените месеци, когато има високо потребление и съответво високи приходи. Според Панев тази година резултатът е лош, защото топлофикацията губи приходи от субсидиите по линия на фонда Сигурност" на енергийната система" (СЕС).

Още: Ще фалира ли "Булгаргаз" заради "Боташ" и "Топлофикация"? Енергийният министър е притеснен

Какво се случва с Топлофикациите?

Топлофикациите, които произвеждат топлинна и електрическа енергия, се субсидират като "високоефективни". Миналата година столичното предприятие е било подпомогнато с около 120 млн. лева от фонда СЕС, но сега субсидията е намалена драстично, шесткратно, с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, обяснява Владислав Панев. И уточнява, че в същото време други предприятия като свързваната с бизнесмена Христо Ковачки ТЕЦ "Брикел" получават големи премии. тации, докато за други премиите намаляват.

Още: Министър: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз", софиянци може да останат без парно (ВИДЕО)

Цитираните числа за пореден път показват колко вредна е ролята на дотациите, които тотално изкривяват пазара и опорочават нормалното състезание между различни доставчици на енергия - с щедри за едни играчи, скромни за други и никакви за трети компании субсидии, коментира в. "Сега"

Нещата изглеждат още по-зле, като се вземат предвид огромните задължения на софийското предприятие към "Булгаргаз". Само за миналата година то е получило природен газ за 500 млн. лева, а е платило само 150 млн. На свой ред държавният търговец "Булгаргаз" вече дължи на своята компания майка - Българския енергиен холдинг (БЕХ), близо 2 млрд. лева", съобщи изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов пред NOVA.

"Топлофикация София" все повече затъва в блатото и завлича "Булгаргаз" там, коментира Николов. Столична община информира за още по-кошмарни числа. Дългът на "Топлофикация София“ към "Булгаргаз" е вече 1 млрд. и 750 млн. лева, а към БЕХ – около 780 милиона лева, което прави общо задължения за 2.5 млрд. лева, посочи Прошко Прошков, председател на икономическата комисия в Столичния общински съвет (СОС), пред Радио "Фокус". Според него трябва да се намери адекватен финансов план, с който обслужването на борчовете да не ощетява "амбициозната инвестиционна програма" на "Топлофикация София". Програмата предвижда изграждане на паро-газови цикли, които ще произвеждат 5-6 пъти повече електроенергия, и нови топлопроводи. Прошков обясни, че се водят разговори със Световната банка за привличане на консултанти и на инвеститори.

Още: Половин София е без топла вода: Омбудсманът иска да е по-кратко

Но общинският съветник смята, че колкото и закъсала да е, "Топлофикация Ссфия“ не може да спре да работи. "Тя е част от енергийната сигурност на България и е невъзможно да бъде заменена от друга форма на отопление, защото при евентуално преминаване към масово отопление на ток електроенергийната система на страната няма да издържи", изтъкна Прошко Прошков.