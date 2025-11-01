Войната в Украйна:

Politico: Властта в България се моли на Тръмп за "Лукойл Нефтохим", за да не дойде Радев

Българското правителство е попитало Вашингтон какво трябва да направи, за да има удължаване на срока, в който санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт", обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп, все още не влизат в сила за бургаската рафинерия "Лукойл". София е обезпокоена, че санкциите биха могли да принудят рафинерията да спре работа, тъй като банките спират да обслужват съоръжението, което ще доведе до широко разпространен недостиг на гориво и протести. Това може да ускори колапса на правителството и да увеличи подкрепата за президента Румен Радев, който се възприема като прокремълски проводник и може би ще обяви създаване на своя партия, казват източници на Politico.

Варианти

Какво е спасението според Попов? Правителството сега трябва да предприеме действия за поемане на оперативен контрол над рафинерията, подкрепено от "международен комитет" от глобални юристи и експерти, които могат да помогнат на София да управлява стратегическото съоръжение.

В материала се посочва още, че до 80% от горивата в страната идват от бургаската рафинерия. "Лукойл" в миналото е хвърляла огромна икономическа сянка върху балканската страна, а съоръжението преди това е било свързвано с експлоатацията на вратички в санкциите на ЕС", добавя Politico.

Ивайло Ачев
