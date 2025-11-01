Politico: Властта в България се моли на Тръмп за "Лукойл Нефтохим", за да не дойде Радев

Българското правителство е попитало Вашингтон какво трябва да направи, за да има удължаване на срока, в който санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт", обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп, все още не влизат в сила за бургаската рафинерия "Лукойл". София е обезпокоена, че санкциите биха могли да принудят рафинерията да спре работа, тъй като банките спират да обслужват съоръжението, което ще доведе до широко разпространен недостиг на гориво и протести. Това може да ускори колапса на правителството и да увеличи подкрепата за президента Румен Радев, който се възприема като прокремълски проводник и може би ще обяви създаване на своя партия, казват източници на Politico.

Официално енергийното ни министерство не коментира тази информация. Но бившият ни екоминистър Юлиан Попов коментира за американското издание, че правителството на Росен Желязков не е подготвено за ситуацията и "няма план за действие". Точно същото почна да разпространява като теза и депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев – и Попов смята, че след 21 ноември, когато санкциите на Тръмп влизат в сила, ще се стигне до недостиг на гориво

Варианти

Какво е спасението според Попов? Правителството сега трябва да предприеме действия за поемане на оперативен контрол над рафинерията, подкрепено от "международен комитет" от глобални юристи и експерти, които могат да помогнат на София да управлява стратегическото съоръжение.

Бившият ни посланик в Русия Илиян Василев също се изказа по темата – според него, Радев няма да дойде на власт, това било тактика на Бойко Борисов и Делян Пеевски, за да забавят бързата продажба на "Лукойл Нефтохим". Василев отдавна настоява, че се търси начин контролът върху рафинерията да мине в ръцете на Пеевски. Иначе "Лукойл" вече обяви официално, че продава чуждестранните си активи и дори има конкретно име за купувач. Продажбата на несвързан с руснаците инвеститор на предприятието е считана за окончателна рецепта за спасението му

В материала се посочва още, че до 80% от горивата в страната идват от бургаската рафинерия. "Лукойл" в миналото е хвърляла огромна икономическа сянка върху балканската страна, а съоръжението преди това е било свързвано с експлоатацията на вратички в санкциите на ЕС", добавя Politico.

