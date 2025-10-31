Мирчев: Тръмп отказа изключение за руския петрол на Унгария, след 21 дни спира рафинерията в Бургас (ВИДЕО)

Току-що Тръмп отказа на най-близкия си съюзник в Европа — Орбан, изключение за Унгария от санкциите срещу Русия. След 21 дни рафинерията в Бургас спира да работи, тъй като няма да може да извършва плащания за петрола, който преработва. Това написа на профила си във Facebook депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

„Правителството още не е предоставило на парламента план за действие, а всичките ни опити да извикаме министрите, за да отговорят на основния въпрос — как преминаваме през тази криза — срещат отпора на коалицията на концесиите, начело с главното „Д“", написа още Мирчев.

Отказът на Тръмп

Малко по-рано днес американският президент каза, че още не е удовлетворил молбата на Орбан за изключване от американските санкции върху руския петрол. „Орбан поиска освобождаване, ние не сме го предоставили, но той го поиска“, заяви Тръмп пред журналисти на борда на самолета Еър Форс 1. Тепърва двамата ще се срещнат да говорят - на 7 ноември.

