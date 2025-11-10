Шансовете за саботаж на "Лукойл" не са малки: Експерт за бъдещето на рафинерията

Действията на държавните органи са логични. Особеният търговски управител ще има възможност да оперира с всички сметки и активи на "Лукойл", но шансовете за саботаж на рафинерията не са малки. Това заяви пред bTV Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията. Още: Има и антидрон система: Правителството обясни защо ДАНС и МВР са влезли в "Лукойл"

Какъв трябва да е особеният управител?

Той обясни, че законодателството предвижда особеният управител да не е свързан с големите компании у нас, но трябва да е човек с опит. Трудно ще се намери такъв човек. Именно заради това зад особения управител трябва да стои независим регулатор, както е например в Германия, посочи Мартин Владимиров.

Той призова държавата да каже какво има като наличност за предварителни договори за доставка на суров нефт.

Според Мартин Владимиров това, което ще трябва да решава особеният управител, е кой ще е новият "Лукойл" и кой стратегически инвеститор ще купи рафинерията в един даден момент.

Мартин Владимиров добави, че трябва да се върви към стратегия за продажба на "Лукойл" на стратегически инвеститор. "Който и да вземе рафинерията, може да я използва за политическо влияние. Трябва да се намери инвеститор, който да промени сегашната ситуацията в икономиката. Много е важно България да направи прозрачен конкурс за "Лукойл", призова енергийният експерт.

Той е на мнение, че ако нещо се случи с "Лукойл", пряко ще бъдат засегнати около 10 000 души.

Владимиров даде пример със Сърбия. По думите му там, когато "хлопна манадлото" и санкциите на САЩ влязоха в сила, рафинерията в сръбската държава започна да използва своите резерви от суров нефт. На 15 ноември запасите със суров нефт в Сърбия ще свършат и тогава нещата ще станат много сложни, посочи Владимиров.

Той смята, че ако България си свърши добре домашното и финансови потоци не заминават към Русия, тогава можем да получим дерогация от САЩ и да бъдем освободени от наложените санкции.

