След агресивно наемане на персонал: Meta съкращава стотици служители

Собственикът на Facebook, компанията Meta, ще съкрати 600 работни места в отдела си за изкуствен интелект. Мярката цели оптимизиране на операциите след агресивна кампания по наемане на персонал. Съкращенията няма да засегнат TBD Lab, подразделение, създадено от главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг, според публикации в "Уолстрийт Джърнъл" и :Ню Йорк Таймс".

Съставът на лабораторията бързо беше разширен чрез привличане на водещи изследователи с високи заплати от конкуренти като OpenAI и Apple.

Съкращенията обаче ще засегнат екипи, фокусирани върху продуктите и инфраструктурата на изкуствения интелект, с цел повишаване на ефективността, без да се жертва работата по най-амбициозните проекти на компанията, според "Уолстрийт Джърнъл". Изданието посочва, че много от засегнатите служители могат да бъдат пренасочени на други позиции в Meta.

"Ню Йорк Таймс" описва съкращенията като мярка за справяне с "организационното раздуване", настъпило след агресивното наемане на персонал за изграждане на AI програмата.

И двата вестника цитираха меморандум от главния директор по изкуствен интелект Александър Уанг, според който съкращенията означават, че "ще са необходими по-малко разговори, за да се вземе решение".