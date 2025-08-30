Без тяхно знание: Meta създаде фалшиви чатботове със знаменитости

Meta е присвоила имената и образите на известни личности – включително Тейлър Суифт, Скарлет Йохансон, Ан Хатауей и Селена Гомес – за да създаде десетки флиртуващи чатботове в социалните мрежи без тяхно разрешение. Това установи разследване на Ройтерс. Въпреки че много от тях са създадени от потребители с инструмент на Meta за изграждане на чатботове, Ройтерс откри, че служител на Meta е създал поне три, включително два „пародийни“ бота на Тейлър Суифт.

Доста сладко, нали?

Meta е позволила на потребителите да създават публично достъпни чатботове на деца известни личности, включително Уокър Скобел, 16-годишна филмова звезда.

Още: Meta сключи шестгодишен договор с Google за 10 млрд. долара

Снимка Getty Images

След като ботът е помолен за снимка на тийнейджър актьор на плажа, той е създал реалистично изображение без риза.

„Доста сладко, нали?“, е написал аватарът под снимката.

Представяли се за истински

Всички виртуални знаменитости са били споделяни в платформите на Мета във Facebook, Instagram и WhatsApp.

Още: Сам Олтман предупреди: Всичко, което казвате на чатбота, не е поверително (ВИДЕО)

В рамките на няколко седмици тестове на Ройтерс, за да наблюдава поведението на ботовете, аватарите често са настоявали, че са истинските актьори и артисти.

Ботовете рутинно са правили сексуални предложения, често канейки тестов потребител за срещи.

Фалшиви неприлични снимки

Част от генерираното от изкуствен интелект съдържание за знаменитости беше особено рисковано:

Снимка Getty Images

Още: Facebook и Instagram спират политическата реклама в ЕС от тази есен

След като бяха помолени за интимни снимки на себе си, чатботовете за възрастни създаваха фотореалистични изображения на своите съименници, позиращи във вани или облечени в бельо с разтворени крака.

Не трябваше да се прави

Говорителят на Meta Анди Стоун заяви пред Ройтерс, че инструментите с изкуствен интелект на Meta не е трябвало да създават интимни изображения на известните възрастни или снимки на деца-знаменитости.

Той също така обвини създаването на изображения на известни личности, носещи бельо, от страна на Meta за провали в прилагането на собствените политики на компанията, които забраняват подобно съдържание.

Още: Съдът на Бразилия с важно решение за собствениците на социални медии

„Подобно на други, ние разрешаваме генерирането на изображения, съдържащи публични личности, но нашите политики са предназначени да забранят голи, интимни или сексуално внушителни изображения“, каза той.

Били “приемливи“

Въпреки че правилата на Meta забраняват и „директно представяне под чужда самоличност“, Стоун каза, че героите на знаменитости са приемливи, стига компанията да ги е обозначила като пародии. Много от тях бяха обозначени като такива, но Ройтерс установи, че някои не са.

Meta изтри около дузина от ботовете, както „пародийни“ аватари, така и такива без етикети, малко преди публикуването на тази история. Стоун отказа да коментира премахването.

Още: Без да пита, Meta взема данните ни за изкуствения си интелект: Как да се защитим?

Звезда обмисля отговора си, другите мълчат

Ройтерс сигнализира публично споделени от един потребител Meta изображения на Ан Хатауей като „секси модел на Victoria's Secret“ пред представител на актрисата.

Хатауей е била наясно с интимни изображения, създавани от Meta и други платформи с изкуствен интелект, каза говорителят, и актрисата обмисля отговора си.

Представители на Суифт, Йохансон, Гомес и други известни личности, които бяха изобразени в чатботовете на Meta, или не отговориха на въпроси, или отказаха коментар.

Още: ЕС удари Apple и Meta с 9-цифрени суми по нов закон