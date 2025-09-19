Войната в Украйна:

Изкуствен интелект на Meta се провали на живо представяне

19 септември 2025, 14:22 часа 247 прочитания 0 коментара
Изкуствен интелект на Meta се провали на живо представяне

Изкуствен интелект на Meta се провали по време на живо представяне. На представянето на очилата Meta Ray-Ban Display за 800 долара, вграденото устройство се провали на живо: не можеше да приема обаждане в WhatsApp, а вграденият изкуствен интелект разпознаваше погрешно храната.

Умните очила проектират изображения само на потребителя, позволяват ви да се обаждате, да изпращате съобщения, да разглеждате снимки и дори да превеждате реч. Продажбите в САЩ започват на 30 септември, докато Европа и Канада ще ги получат в началото на 2026 г.

Без тяхно знание: Meta създаде фалшиви чатботове със знаменитости

Meta сключи шестгодишен договор с Google за 10 млрд. долара

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
очила Изкуствен интелект Meta информация 2025
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес