Изкуствен интелект на Meta се провали на живо представяне

Изкуствен интелект на Meta се провали по време на живо представяне. На представянето на очилата Meta Ray-Ban Display за 800 долара, вграденото устройство се провали на живо: не можеше да приема обаждане в WhatsApp, а вграденият изкуствен интелект разпознаваше погрешно храната.
🤖👓Zuckerberg glitched at Meta glasses launch— NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2025
At the $800 Meta Ray-Ban Display presentation, the gadget failed live: it couldn’t take a WhatsApp call and the built-in AI misidentified food.
🌍The smart glasses project images only to the wearer, let you call, text, view photos… pic.twitter.com/kyVvbm4HDe
🤖👓Zuckerberg glitched at Meta glasses launch— NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2025
At the $800 Meta Ray-Ban Display presentation, the gadget failed live: it couldn’t take a WhatsApp call and the built-in AI misidentified food.
🌍The smart glasses project images only to the wearer, let you call, text, view photos… pic.twitter.com/kyVvbm4HDe
Умните очила проектират изображения само на потребителя, позволяват ви да се обаждате, да изпращате съобщения, да разглеждате снимки и дори да превеждате реч. Продажбите в САЩ започват на 30 септември, докато Европа и Канада ще ги получат в началото на 2026 г.
Без тяхно знание: Meta създаде фалшиви чатботове със знаменитости
Meta сключи шестгодишен договор с Google за 10 млрд. долара