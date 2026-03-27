"Сливенска перла" е любимата марка ракия на българина

Емблематичната марка се произвежда по автентичната рецепта, защитена и в ЕС

„Сливенска перла“ грабна отличието „Любима марка ракия“ в конкурса “Златната изба”, организиран от exporter.bg и под патронажа на Министерство на икономиката. Наградата е резултат от онлайн гласуване, в което именно „Перлата“ получи най-силната подкрепа от потребителите за втора поредна година.

Създадена като първата българска ракия от ароматни сортове грозде, „Сливенска перла“ носи със себе си наследство, което датира още от 1979 г. Рецептата ѝ, официално регистрирана в Министерството на икономиката, продължава да се спазва без компромис, подчертават от „Вила Ямбол“.

Качеството на напитката е защитено и на европейско ниво чрез географско указание – символ за произход и автентичност, сравним с утвърдени гастрономически емблеми. „Сливенска перла“ се създава от внимателно селектирани сортове грозде от конкретни райони, а дестилатът ѝ отлежава в продължение на шест месеца във френски дъбови бъчви, което придава характерния ѝ мек и балансиран вкус.

През последните години марката преминава през впечатляващо обновление. След като става част от портфолиото на „Вила Ямбол“, тя се завръща към своите корени, но с осъвременена визия – елегантна бутилка и отличителен релефен етикет, които я открояват на пазара. Отличието бе прието от Гергана Крикорян, ръководител производство във „Вила Ямбол“, която сподели: „За нас това признание е не само чест, но и силна мотивация да продължим да развиваме марката и да предлагаме качество, на което потребителите могат да разчитат.“

С над вековна история зад гърба си, „Вила Ямбол“ е утвърдено име в българското винопроизводство. Освен с богатото си портфолио от вина, компанията се отличава и със силно присъствие в сегмента на ракиите, като разполага със собствен бъчварски цех и работи с хиляди декари лозови масиви – гаранция за контрол върху качеството от лозето до бутилката.