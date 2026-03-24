Стратегическо партньорство ще развива сектора на българските винени изложения

Най-разпознаваемата българска винена медия и платформа за събития – DiVino – навлиза в нов етап от развитието си с привличането на стратегически финансов инвеститор. Партньорството има за цел да подкрепи разширяването на събитията, медийните проекти и е заявка за международно присъствие на бранда. Ново стратегическо сътрудничество с нов финансов инвеститор дава началото на следващ етап от развитието на DiVino бизнеса.

Компанията "ЕТК Груп" АД, представлявана от Теодор Осиковски, влиза в капитала на дружеството "Гурме ООД" като финансов инвеститор. Оперативното управление и развитието на бранда остават изцяло в ръцете на досегашния собственик, създател и идеолог на DiVino Емил Коралов, което гарантира приемственост, стабилност и дългосрочна визия. Той ще продължи активно да разширява обхвата и мащаба на събитията и медийните проекти на бранда.

Стратегическата инвестиция има за цел да надгради утвърдената позиция на DiVino като водеща платформа за представяне, оценка и популяризиране на българските и международните вина на българския пазар. В следващите години фокусът ще бъде върху разширяване на изложбените формати, засилване на професионалното съдържание, международни партньорства и дигитално развитие на информационните канали.

Сред ключовите събития в портфолиото на марката са:

DiVino.Taste - най-голямото изложение за български вина от средни, малки и бутикови изби. Събитието ежегодно събира стотици професионалисти - сомелиери, търговци, ресторантьори, винени експерти и медии, както и хиляди винолюбители. Форматът включва богата дегустационна програма, професионални лекции, майсторски класове, срещи с винопроизводители и тематични панели, посветени на тенденциите във винения сектор.

Discover Vino - изложение, посветено на селекция от чуждестранни вина, представени на българския пазар. Събитието има за цел да създаде платформа за обмен между вносители, професионалисти и крайни потребители, като разширява винената култура и международната перспектива на пазара у нас.

DiVino Top 50 - авторитетната годишна класация на най-добрите български вина, която ще представи класацията за 2025 г. на 26 март в х-л Милениум, събитието и за професионалисти, и за любители през целия ден (билети в продажба https://events.divino.bg).

Високо експертно жури от 24 винени професионалисти след обстойни дегустации дава своето мнение. Класацията се утвърди като ориентир за качество както за потребителите, така и за ресторантьорския и търговски сектор, и има съществен принос за популяризирането на българските вина в страната и извън нея.

Към активностите на бранда се включват и съпътстващи медии, информационни сайтове, специализирани публикации, анализи и експертно съдържание, които изграждат цялостна комуникационна екосистема около винената култура в България.

В новата фаза на развитие DiVino ще ускори и дигиталната трансформация на своята медийна палитра чрез стратегическо надграждане на сайта DiVino.bg и въвеждане на устойчив абонаментен модел. Освен новини и енциклопедична информация, сайтът ще предлага достъп до пълните рейтинги, класацията DiVino Top 50, дигиталното списание, видео съдържание и специализирани пазарни анализи за професионалисти. Новата структура ще засили връзката между медията и събитията и ще позиционира DiVino като водеща информационна и аналитична платформа за българската винена индустрия.

Изключително важно е да се подчертае, че престижната българска винена марка "Златен Рожен", собственост на новия финансов инвеститор, ще има възможност да участва във всички изложения на DiVino, в които пожелае да се включи, при пълна прозрачност и равнопоставеност с останалите изложители. С цел запазване на безпристрастността и високия професионален стандарт на оценъчните формати, напълно независимата изба "Златен Рожен" запазва правото си да участва в дегустациионни панели, на които вината получават оценки, с оглед определяне на имиджа и постиженията на винарната, като те могат да бъдат публикувани в медиите на DiVino.

Новото партньорство съчетава финансова стабилност, стратегическа визия и натрупан експертен опит, което ще позволи на DiVino да продължи да утвърждава България като разпознаваема и уважавана винена дестинация в региона и Европа. Брандът ще запази своята независимост, експертност и високи професионални стандарти, като същевременно разширява мащаба и влиянието си в динамично развиващата се винена индустрия.

За DiVino

DiVino е водеща българска платформа, посветена на винената култура, която обединява събития, медии и експертни оценки. Под марката се организират най-значимите винени събития в България, сред които DiVino.Taste, което е най-голямото изложение за български вина от средни, малки и бутикови изби, Discover.Vino, посветено на международните вина на българския пазар. DiVino стои и зад авторитетната класация DiVino Top 50 на най-добрите български вина, както и специализираната медийна платформа DiVino.bg, която предлага анализи, рейтинги и журналистически материали за винената индустрия и професионални разработки, абонаментни планове, достъп до специализирани доклади за винения пазар (трендове, продажби, реколти).