Техномаркет открива нов, по-голям и модерен магазин в Казанлък

Магазинът се премества близо до старата си локация - на 100 метра от Кауфланд

На 23 април 2026 г. Техномаркет ще отвори врати на своя нов магазин в гр. Казанлък, като част от стратегията си за развитие и по-добро обслужване на клиентите в региона.

Новият обект се намира на бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ 159, само на 100 метра от Kaufland, и ще предлага по-голяма търговска площ, модерна визия и още по-богато разнообразие от техника и електроника.

Преместването на магазина е съобразено с желанието на компанията да осигури по-удобна локация, по-добър достъп и по-комфортно пазаруване за своите клиенти.

По повод откриването, посетителите ще могат да се възползват от специални предложения, включително ваучер за -10% за следваща покупка в магазина. Допълнително, клиентите ще имат възможност да закупят избрана техника и на изплащане без оскъпяване до 10 месеца.

Официалното откриване ще бъде отбелязано с изненади и атрактивни оферти, специално подготвени за първите посетители на новия обект.

С новия си магазин в Казанлък, Техномаркет затвърждава позицията си като водещ търговец на техника и най-голямата верига за техника и електроника в България. Новият магазин ще предлага изключително богато портфолио от техника и електроника – от последно поколение телевизори, смартфони и лаптопи, до висококачествени домакински уреди и иновативни аксесоари. Клиентите ще могат да се възползват от покупка на техника плюс услуга като гъвкави условия на изплащане, отстъпки чрез Лоялната карта на Техномаркет, бърза доставка до дома, допълнителна гаранция, професионална консултация, оторизиран сервиз, изкупуване на стар смартфон и много други.

