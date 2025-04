Астероидът, който лети към Земята, се оказа по-голям от очакваното

Космическият телескоп на НАСА "Джеймс Уеб" е заснел изображения на астероида, който предизвика вълнение по-рано тази година, когато оглави списъка на възможните сблъсъци със Земята. Беше прогнозирано, че "2024 YR4" има 3% шанс да се сблъска с планетата през 2032 г. Смразяващата информация за така наречения "разрушител на градове", който ще премине опасно близо до Земята и Луната през 2032 г., е неговият размер.

Благодарение на наблюденията, проведени с телескопа, беше установено, че първоначалните оценки, според които той ще бъде с диаметър 40 метра, са били грешни, тъй като сега беше установено, че астероидът е всъщност с диаметър 60 метра - значителна разлика, когато става въпрос за небесно тяло, което се насочва към неминуем контакт, и то със скорост 17,32 километра в секунда. Въпреки че по-нататъшните наблюдения накараха учените от агенцията да намалят заплахата практически до нула, каквато е и до този момент, съществува малък шанс (около 4%) той да се сблъска с Луната, тъй като астероидът се насочва към нас на всеки четири години.

Thanks to @NASAWebb, we have more information about asteroid 2024 YR4. It's about the size of a 10-story building.



Based on data from Webb and ground-based telescopes, the asteroid also has a nearly 4% chance of impacting the Moon in 2032.https://t.co/RbnUfekufX pic.twitter.com/880aOzXf9f