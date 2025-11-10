Астронавтите ще ядат храна от въздух и собствена урина на Луната и Марс: Тестовете започнаха

Европейската космическа агенция (ESA) започна първите тестове на програма, която ще произвежда храна за астронавти от въздух и тяхната собствена урина. Новият подход използва бактерии, които преобразуват смес от газове – водород, кислород и въглероден диоксид – както и урея, в протеини, мазнини и въглехидрати. Тази технология би могла да формира основата за храненето на астронавтите на бъдещите космически бази на Луната и Марс.

В момента астронавтите на Международната космическа станция ядат храна, доставена от Земята. Това обаче е скъпо и непрактично за дългосрочни мисии, особено до Марс, където пътуването отнема приблизително девет месеца, без да се включва необходимостта да се чака планетите да бъдат в оптимално подреждане. Затова учените предлагат да се произвежда храна директно на място, като се използват наличните ресурси в Космоса и микроорганизмите.

Точно това представлява и проектът на финландската компания Solar Foods, наречен HOBI-WAN. Той включва отглеждане на бактерии в биореактори, които се захранват от чисти атмосферни газове, доставяни от специални бутилки, както и урея като източник на азот за синтез на протеини. Бактериите произвеждат солеин - смес от протеини, въглехидрати, мазнини, минерали и всички незаменими аминокиселини, се съобщава на сайта на ESA. Съдържанието на протеин в продукта е 78%.

Първата фаза на проекта се осъществява на Земята, където са създадени условия, максимално близки до тези в Космоса. В бъдеще се планира системата да бъде адаптирана да обработва отпадъците от астронавти дори по-ефективно от съществуващите системи за животоподдържане на Международната космическа станция.

Освен бактерии, ESA проучва потенциала за използване на растения в Космоса. Например, пустинният мъх е показал способността си да расте в симулирани марсиански условия дори без външна подкрепа докато чаените храсти растат успешно в условия, имитиращи тези на Луната, въпреки че не са подходящи за Марс.

По-рано имаше и планове за използване на марихуана като източник на храна, влакна за дрехи и фармацевтични съставки, но тестовете не бяха завършени поради катастрофата на спътника, носещ биореактора.

