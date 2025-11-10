Любопитно:

Астронавтите ще ядат храна от въздух и собствена урина на Луната и Марс: Тестовете започнаха

10 ноември 2025, 19:30 часа 170 прочитания 0 коментара
Астронавтите ще ядат храна от въздух и собствена урина на Луната и Марс: Тестовете започнаха

Европейската космическа агенция (ESA) започна първите тестове на програма, която ще произвежда храна за астронавти от въздух и тяхната собствена урина. Новият подход използва бактерии, които преобразуват смес от газове – водород, кислород и въглероден диоксид – както и урея, в протеини, мазнини и въглехидрати. Тази технология би могла да формира основата за храненето на астронавтите на бъдещите космически бази на Луната и Марс.

В момента астронавтите на Международната космическа станция ядат храна, доставена от Земята. Това обаче е скъпо и непрактично за дългосрочни мисии, особено до Марс, където пътуването отнема приблизително девет месеца, без да се включва необходимостта да се чака планетите да бъдат в оптимално подреждане. Затова учените предлагат да се произвежда храна директно на място, като се използват наличните ресурси в Космоса и микроорганизмите.

Точно това представлява и проектът на финландската компания Solar Foods, наречен HOBI-WAN. Той включва отглеждане на бактерии в биореактори, които се захранват от чисти атмосферни газове, доставяни от специални бутилки, както и урея като източник на азот за синтез на протеини. Бактериите произвеждат солеин - смес от протеини, въглехидрати, мазнини, минерали и всички незаменими аминокиселини, се съобщава на сайта на ESA. Съдържанието на протеин в продукта е 78%.

Още: Китайски астронавти се превърнаха в пленници на Космоса

Първата фаза на проекта се осъществява на Земята, където са създадени условия, максимално близки до тези в Космоса. В бъдеще се планира системата да бъде адаптирана да обработва отпадъците от астронавти дори по-ефективно от съществуващите системи за животоподдържане на Международната космическа станция.

Освен бактерии, ESA проучва потенциала за използване на растения в Космоса. Например, пустинният мъх е показал способността си да расте в симулирани марсиански условия дори без външна подкрепа докато чаените храсти растат успешно в условия, имитиращи тези на Луната, въпреки че не са подходящи за Марс.  

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По-рано имаше и планове за използване на марихуана като източник на храна, влакна за дрехи и фармацевтични съставки, но тестовете не бяха завършени поради катастрофата на спътника, носещ биореактора.

Астронавти за първи път приготвиха барбекю в Космоса (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Марс Въздух Космос Луна урина астронавти микроорганизми
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес