"Безумци": Рогозин поиска сваляне на санкциите, припомняйки къде може да падне МКС

„Тази карта е съставена от американски астрономи, спорещи с мен. Но тя само показва, че най-малката опасност от разрушаване на МКС представлява именно Русия. Но населението на други държави, включително и тези, ръководени от „кучетата на войната“, си струва да се замислят над цената на инициираните от тях санкции срещу Роскосмос, над цената на маниакално разрушеното от Запада международно космическо сътрудничество. Безумци”, е написал ръководителят на Роскосмос. Той е уточнил, че изискванията са изпратени до НАСА, както и до космическите агенции на Европа и Канада (ESA и CSA).

По-рано Рогозин вече отбеляза, че Международната космическа станция е заплашена от „неконтролирано слизане от орбита“ и падане на територията на Европа или САЩ, или Индия и Китай, ако западните ограничителни мерки поради „ситуацията“ в Украйна засегнат сътрудничеството в областта на Космоса с Москва: МКС може да ви падне на главата, заяви шефът на Роскосмос по повод санкциите срещу Русия

Ръководителят на SpaceX Илон Мъск отговори на това: в Twitter милиардерът намекна, че неговата компания може да спаси МКС, а след това одобри разсъжденията за това как корабът Dragon ще се скачи на мястото на руския сегмент.

Here is what the ISS would look like without the Russian Segment attached - in it's place, a Dragon could be docked to provide reboost capability and attitude control. pic.twitter.com/2Zvrotv2Zw