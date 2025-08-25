Извънземните сонди няма да останат незабелязани: За това ще бъде използвана сянката на Земята

В продължение на десетилетия астрономите търсят признаци на извънземен разум с радиотелескопи и оптични инструменти, като сканират небето за изкуствени сигнали. Сега изследователите предприемат различен подход, като този път отправят взор много по-близо до дома за извънземни артефакти, които може би вече са в нашата Слънчева система.

Ново изследване, публикувано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, описва иновативен метод за откриване на потенциални извънземни сонди в близост до Земята. Техният подход е да използват земната сянка като естествен филтър за елиминиране на смущенията от създадени от човека спътници и космически отломки.

Съвременното небе е претрупано с хиляди спътници и милиони парчета отразяващи отломки, което прави изключително трудно забелязването на нещо необичайно.

Това „замърсяване“ представлява голямо предизвикателство за всеки, който се опитва да идентифицира извънземни обекти в Космоса. Водещият изследовател Беатрис Вилароел от Стокхолмския университет и нейният международен екип потърсили начин да филтрират този шум.

Това изображение на Луната е направено в начолото на пълното лунно затъмнение на 3 март 2007 г. Северът на Луната е в горния ляв ъгъл, което показва западния край на Луната вече дълбоко в сянката на Земята. ESA

Ето защо изследователите се насочили към земната сянка. Всяка нощ Земята хвърля конусовидна сянка в Космоса, където пряката слънчева светлина не може да се отразява от спътници или отломки.

Това създава идеална „чиста“ зона за търсене. Основата на сянката се простира на приблизително 8 – 9 градуса за обекти на геосинхронна орбита, на около 35 700 километра над Земята, пише Universe Today.

Нашите сателити обикновено нямат оптични източници на светлина, с редки изключения като комуникационни лазери или двигатели на космически кораби. Така че всякакви ярки проблясъци или ивици, засечени в земната сянка, биха могли да сочат нещо по-екзотично.

Изследователите анализирали изображения от Zwicky Transient Facility (ZTF), телескоп в Калифорния, който систематично изследва небето за променящи се обекти. Те разгледали над 200 000 изображения, като се фокусирали по-специално върху тези, заснети в земната сянка.

Тяхната автоматизирана система за търсене, наречена NEOrion, открила хиляди кандидати, включително мистериозни обекти с ивици и проблясъци от точкови източници. Повечето се оказали метеори, самолети или известни астероиди.

Залез на Луната на запад над Тусон, Аризона. Тъмносиният цвят на небето близо до хоризонта всъщност е земната сянка, хвърляна от изгряващото Слънце зад фотографа. Розово-оранжевият пояс над сянката, където се намира Луната, е известен като Поясът на Венера, който улавя по-ярки лъчи от изгряващото Слънце. Kent Duryee / CC BY 4.0

Появил се обаче един интригуващ случай; некаталогизиран обект, движещ се много по-бързо от типичните астероиди и несъществуващ в наличните бази данни за космически обекти. За съжаление обаче, екипът не успял да потвърди какво е това, така че все още остава загадка.

Въпреки че не идентифицирали окончателно извънземна технология, изследването на учените показва, че систематичното търсене на извънземни артефакти вече е осъществимо с помощта на съществуващи телескопи и нови техники за анализ.

Изследователите разработват проекта ExoProbe, мрежа от телескопи, проектирани специално за този тип търсене, която ще използва множество едновременни наблюдения, за да определи точните разстояния до мистериозни обекти.