Какво следва, след като НАСА разбие Международната космическа станция през 2030

От ноември 2000 г. насам, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, НАСА и нейните международни партньори поддържат непрекъснато човешко присъствие в ниска орбита около Земята – поредица, която скоро ще достигне 25 години. Когато се разглежда в контекста на историята на космическите полети, Международната космическа станция е може би едно от най-невероятните постижения на човечеството, блестящ пример за сътрудничество в космоса между САЩ, Европа, Канада, Япония и Русия. Но всички хубави неща имат край. Както беше съобщено миналата година, през 2030 г. Международната космическа станция ще бъде изведена от орбита и ще бъде изтласкана в отдалечена област на Тихия океан от компанията SpaceX на Илон Мъск.

Откакто първите части на Международната космическа станция бяха изстреляни през 1998 г., станцията е била дом на значителни научни постижения в различни области, включително материалознание, биотехнологии, астрономия и астрофизика, науки за Земята, горене и други.

Астронавтите, които извършват изследвания вътре в космическата станция и експерименти с полезен товар, прикрепен към външната страна на станцията, са публикували много статии в рецензирани научни списания. Някои от тях са допринесли за по-доброто ни разбиране на гръмотевичните бури, довели са до подобрения в процесите на кристализация на ключови лекарства за борба с рака, описали са подробно как да се отглеждат изкуствени ретини в космоса, проучили са обработката на ултрачисти оптични влакна и са обяснили как да се секвенира ДНК в орбита.

Общо на борда на МКС са проведени над 4000 експеримента, в резултат на които са публикувани над 4400 научни статии, посветени на напредъка и подобряването на живота на Земята и подпомагането на бъдещите космически изследвания.

МКС доказа ценността на провеждането на изследвания в уникалната среда на космическите полети – която се характеризира с много ниска гравитация, вакуум, екстремни температурни цикли и радиация – за да се подобри разбирането на учените за широк спектър от важни физични, химични и биологични процеси.

Поддържане на присъствие в орбита

Но след извеждането от експлоатация на станцията, НАСА и нейните международни партньори не се отказват от своя аванпост в ниска околоземна орбита. Вместо това, те търсят алтернативи, за да продължат да се възползват от потенциала на ниската околоземна орбита като уникална изследователска лаборатория и да продължат 25-годишното непрекъснато човешко присъствие на около 402 километра над повърхността на Земята.

През декември 2021 г. НАСА обяви три награди за подпомагане на разработването на частни, търговски експлоатирани космически станции в ниска околоземна орбита.

В продължение на години НАСА успешно изпраща доставки до Международната космическа станция с помощта на търговски партньори, а наскоро агенцията започна подобни бизнес споразумения със SpaceX и Boeing за транспортиране на екипаж на борда на космическите кораби Dragon и Starliner, съответно.

Въз основа на успеха на тези програми, НАСА инвестира повече от 400 милиона долара, за да стимулира развитието на търговски космически станции и да ги пусне в експлоатация преди извеждането от употреба на МКС.

Зараждането на търговските космически станции

През септември 2025 г. НАСА публикува проект на обявление за предложения за партньорство във фаза 2 за търговски космически станции. Избраните компании ще получат финансиране за подкрепа на критични прегледи на проектите и демонстриране на станциите с четирима души в орбита за най-малко 30 дни.

След това НАСА ще пристъпи към официално одобрение и сертифициране на проектите, за да се увери, че тези станции отговарят на строгите изисквания за безопасност на НАСА. Резултатът ще позволи на НАСА да закупува мисии и други услуги на борда на тези станции на търговска основа – подобно на начина, по който НАСА доставя товари и екипаж до МКС днес. Кои от тези екипи ще успеят и в какъв срок, тепърва предстои да се види.

Докато тези станции се строят, китайските астронавти ще продължат да живеят и работят на борда на космическата станция „Тиангонг“, съоръжение с постоянен екипаж от трима души, което се намира в орбита на около 250 мили (402 км) над повърхността на Земята.

Следователно, ако непрекъснатото обитаване на МКС приключи, Китай и „Тиангонг“ ще поемат ролята на най-дълго обитаваната космическа станция в експлоатация: тя е обитавана от около четири години и броенето продължава.

Междувременно се наслаждавайте на гледката

Ще минат няколко години, преди някоя от тези нови търговски космически станции да започне да обикаля Земята със скорост от около 28 000 километра в час, и няколко години, преди МКС да бъде изведена от орбита през 2030 г.

Така че, докато имате възможност, погледнете нагоре и се насладете на гледката. Повечето нощи, когато МКС прелита над нас, тя е просто великолепна: блестяща синьо-бяла светлина, обикновено най-яркият обект в небето, която безшумно описва грациозна дъга по небето.

Нашите предци едва ли са могли да си представят, че един ден един от най-ярките обекти в нощното небе ще бъде замислен от човешкия ум и построен от човешки ръце.

Автор: Джон М. Хорак, професор по машинно и аерокосмическо инженерство, Университет на щата Охайо, theconversation.com