25 декември 2025, 16:45 часа 413 прочитания 0 коментара
Руски шпионски самолет и балони от Беларус: Полша вдигна изтребителите си

За втори път тази седмица Полша вдигна самолети в отговор на потенциална заплаха за въздушното си пространство на фона на боевете в Украйна, предаде "Дойче веле". „Полски изтребители прехванаха, визуално идентифицираха и ескортираха руски разузнавателен самолет извън зоната на отговорност“, след като го засекоха да лети близо до полското въздушно пространство. Според полските военни, прехващането е станало над международни води на Балтийско море.

Нарушаването въздушно пространство от страна на Русия поражда опасения в Балтика.

През ноември се наложи Полша да вдигне авиацията си в отговор на руските атаки срещу Западна Украйна. Армията съобщи за наличието на изтребители и самолет за ранно предупреждение. ОЩЕ: Отново над Балтийско море: Полша засече руски разузнавателен самолет

Балони от Беларус

Според Оперативното командване на въоръжените сили на Полша, през нощта са регистрирани обекти от територията на Беларус, навлизащи в полското въздушно пространство.

Полша също регистрира поредно нахлуване във въздушното си пространство от балони от Беларус, пише УНИАН, позовавайки се на полската pap.pl.

След подробен анализ беше установено, че най-вероятно това са контрабандни балони, които се движат според посоката и скоростта на вятъра“, съобщи командването. Отбелязва се също, че от съображения за безопасност полетите на гражданската авиация над Подляското войводство в Полша са временно ограничени. ОЩЕ: Няма да търпим неприятелски действия: Русия затваря генерално консулство на Полша като ответна мярка

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
