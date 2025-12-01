Студио Actualno:

Магнитни бури през седмицата 1-7 декември 2025 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

01 декември 2025, 09:09 часа
Магнитни бури през седмицата 1-7 декември 2025 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Според настоящата прогноза от 1-7 декември 2025 г. ще има дни с магнитни бури. Съгласно информацията на сайта Meteoagent на 1 декември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 6. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник 1 декември стойността на Кр индекса ще е 6, а в следващите два дни 1,7 и 3,7. Това е силна магнитна буря и може да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 01.12.25 - 07.11.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с повишена геомагнитна активност. На 4 и 5 декември 2025 г. стойността на Кр индекса ще е 5, което може да създаде здравословни проблеми у метеочувствителните хора. През останалите дни ще е между 2 и 4. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Dec 01 - 3

2025 Dec 02 - 2

2025 Dec 03 - 4

2025 Dec 04 - 5

2025 Dec 05 - 5

2025 Dec 06 - 4

2025 Dec 07 - 3

Евгения Чаушева
