НАСА: Опасен астероид преминава близо до Земята днес

Американската аерокосмическа агенция НАСА проследява астероид с размерите на автобус, който се движи към нашата планета с повече от 21 500 мили в час. Това съобщава Newsweek, позовавайки се на Центъра за изследване на обекти около Земята (CNEOS).

Какво съобщава НАСА за опасния астероид?

Космическата скала, известна като 2026 EG1, е с диаметър около 12 метра и се очаква да се приближи близо до нашата планета в петък, 13 март. Астероидът ще прелети на разстояние само 318 000 километра - по-близо от Луната.

Какво е известно за движението на астероидите? Астероидите са малки скалисти тела, останали от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Те са концентрирани в главния астероиден пояс, разположен между орбитите на Марс и Юпитер.

Както обяснява НАСА, някои астероиди „следват траектории, които циркулират във вътрешната слънчева система, включително астероиди близо до Земята, докато други остават извън орбитата на Нептун“.

Обектите, близки до Земята, имат орбити, които ги отвеждат на разстояние до 190 милиона километра от Слънцето и в „орбиталната област“ на Земята.

Учените припомнят, че астероид, паднал на Земята преди приблизително 43–46 милиона години, е оставил след себе си гигантски кратер в Северно море, а ударът му е предизвикал цунами с височина над 100 метра.

Междувременно НАСА изясни орбитата на астероида 2024 YR4, който преди това имаше малка вероятност да се сблъска с Луната. Агенцията официално обяви, че той не представлява заплаха за Луната. Нови наблюдения показват, че космическият обект ще прелети покрай естествения спътник на Земята, а не ще се сблъска с него, както предполагаха предишни изчисления. Това съобщава изданието Science Alert.

Според Центъра за изследване на обекти около Земята (CNEOS) на НАСА в Лабораторията за реактивно движение, астероидът ще премине на около 13 200 мили (около 21 000 км) от повърхността на Луната. Най-близкото приближаване се очаква на 22 декември 2032 г.

Астероидът 2024 YR4 беше открит в края на 2024 г. от системата ATLAS в Чили, която проследява потенциално опасни обекти близо до Земята. В началото на 2025 г. астрономите също обмислиха много малка вероятност той да се сблъска със Земята, но този сценарий бързо беше изключен. С течение на времето обектът стана твърде слаб за наблюдение от Земята и едва миналия месец беше отново заснет от камерата в близката инфрачервена област на телескопа Webb.

