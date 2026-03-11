Учени: Астероидите могат да обменят прах и скали милиони години след сблъсъка си

Учените са открили, че двойните астероидни системи не са статични, а по-скоро динамични. Според изследователите, астероидите с малки луни могат да обменят скали и прах по време на бавни, леки сблъсъци, процес, който продължава милиони години, според Interesting Engineering.

Разкритието за астероидите, което изуми учените

„Тези взаимодействия действат като космически снежни топки, постепенно променяйки повърхността и структурата на орбитиращите тела. Изображенията, получени с DART, позволиха на астрономите да наблюдават тези обмени с безпрецедентни детайли, разкривайки, че дори малки луни могат да играят решаваща роля в еволюцията на астероидите“, обяснява статията.

Разбирането на този процес помага на учените да предсказват по-добре поведението на астероидите близо до Земята и предоставя представа за ранната Слънчева система, където подобни взаимодействия вероятно са допринесли за разпределението на материалите в космоса.

Благодарение на космическия кораб DART на НАСА, учените са заснели астероидни луни в действие, откривайки първите директни доказателства за естественото движение на скали и прах от един астероид към друг.

„Направени точно преди сблъсъка на DART с Диморфос (малък естествен спътник на астероид 65803 Дидимос - УНИАН) през 2022 г., снимките показват ярки, ветрилообразни ивици по повърхността на спътника, знак за удари с ниска скорост“, подчертава публикацията.

В началото учените се съмнявали дали ивиците са причинени от грешки в камерата или обработката, но внимателният анализ потвърдил, че са причинени от бавно движещ се материал, като „космически снежни топки“.

Следователно, анализът на изображенията от мисията DART представляваше уникално предизвикателство за изследователите. Тъй като космическият апарат се приближаваше към Диморфос по почти права траектория, осветлението и перспективата се различаваха малко, което затрудняваше разграничаването на реалните характеристики от визуалните артефакти.

„За да потвърдят автентичността на следите, екипът внимателно ги проследи до една единствена област близо до ръба на Луната – далеч от зоната, пряко изложена на слънчева светлина“, се добавя в доклада.

Подобно картографиране разкри, че ветрилообразните следи не са просто илюзия, причинена от осветление, а ясно доказателство за бавното движение на материал между астероида и неговия спътник, така наречените „космически снежни топки“, които свидетелстват за динамичната природа на двойните астероидни системи.

