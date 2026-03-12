Учени: Мистериозната планета Нибиру може да унищожи Земята

Човечеството знае много малко за космоса – само 7 процента от информацията. Съществуват обаче теории за различни планети и явления, които ще засегнат Земята. Една такава теория е, че планетата Нибиру ще се сблъска със Земята и това ще унищожи човечеството. Изданието "Експрес: пише за това.

Мистериозната планета Нибиру, която според учените ще унищожи Земята

Учените твърдят, че към планетата Земя бързо се приближава заплаха - планетата Нибиру.

Теорията, че мистериозната планета Нибиру може да се сблъска с нашата слънчева система и да унищожи нашата планета, се появи за първи път през 1995 г. Оттогава идеята е обект на дебати в научната общност и е подкрепена от някои конспиративни теории.

Самата идея за съществуването на планетата Нибиру се основава на споменаването на такъв обект от древните шумери преди хиляди години. Според легендите, подобна скитаща планета вече е прелетяла в Слънчевата система и се е срутила, поради което се е появил астероидният пояс. Но тази планета уж не се е срутила напълно и отново е тръгнала на пътешествие през космоса, само за да се върне по-късно.

Робърт Матюс от университета Астън, Великобритания, смята, че сблъсък между Земята и мистериозната планета е възможен, но е много малко вероятен. Тоест, според учения, такъв шанс съществува, но е много малък.

Учени са създали компютърен модел, в който огромна планета, подобна на Земята, внезапно се появява в Слънчевата система и е поставена в орбита между Марс и Юпитер. Резултатите от симулацията показват, че ако това се случи, последствията за Земята наистина биха били много лоши, както смятат поддръжниците на теорията за съществуването на измислената планета Нибиру.

Междувременно учени съобщиха, че Марс може да бъде ударен от своя спътник. По време на изследванията си учените установили, че луната Фобос неумолимо се приближава към Марс. Отломките на небесното тяло ще създадат пръстени около планетата, подобни на тези на Сатурн. IFLScience пише за това. Астрономът Беван е установил, че Фобос постепенно се приближава към Марс. Според учените, най-големият спътник на Червената планета може да бъде или фрагмент от него, или астероид, привлечен от гравитацията.

„Фобос се приближава към Марс със скорост от 1,8 метра на всеки 100 години. Тази скорост показва, че спътникът или ще се разбие в Марс след 50 милиона години, или ще се разпадне на пръстен. Учените знаят, че Фобос е обречен. Луната се приближава към повърхността на Марс, те са предопределени да се сблъскат след десетки милиони години“, казва НАСА.

