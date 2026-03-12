Учени откриха планета, на която може да има живот и земя

Астрономи потвърдиха съществуването на четири планети около червено джудже, наречено GJ 887, разположено близо до нашата слънчева система. Една от новопотвърдените екзопланети се намира в така наречената обитаема зона, което я прави идеален кандидат за по-нататъшни търсения на извънземни биосигнатури. Phys.org пише за това.

Звездата GJ 887 е яркочервено джудже, разположено на около 10,7 светлинни години от нашата Слънчева система. По космически стандарти това е сравнително малко разстояние.

През 2020 г. предишни изследвания потвърдиха наличието на две екзопланети в тази система с кратки периоди на въртене от 9 и 21 дни. В същото време астрономите регистрираха сигнал, който би могъл да показва съществуването на трета планета с период от 50 дни, но наличните по това време данни не бяха достатъчни, за да се разграничи планетарният сигнал от магнитната активност на самата звезда.

Червените джуджета традиционно са основни цели за търсене на планети с ниска маса в обитаемата зона - регионът около звезда, където температурните условия позволяват съществуването на течна вода.

За да сложи точки на „i“, изследователският екип комбинира нови измервания на радиалната скорост с архивни данни от високопрецизни спектрографи, а също така използва фотометрични данни от спътника TESS.

Резултатите бяха впечатляващи: учените потвърдиха, че поне четири планети обикалят около GJ 887 с периоди от 4,4, 9,2, 21,8 и 50,8 дни. Планетата с период от 50,8 дни (GJ 887 d) представлява най-голям интерес. Тя се намира в обитаемата зона и е втората най-близка такава планета до нас след Проксима Кентавър b. Според астрономите, тя е „суперземя“ с минимална маса над шест земни маси.

„Без независима оценка на радиуса е невъзможно да се определи плътността и следователно съставът на планетата. Планетите в този масов диапазон имат или скалист, воден, или рохкав състав, типичен за субнептунови планети“, обясняват авторите на изследването.

Освен това, учените са засекли пети сигнал с период от 2,2 дни. Ако бъдещи наблюдения го потвърдят, това може да е друга планета с маса, по-малка от земната.

Поради близостта и характеристиките си, системата GJ 887 ще остане в центъра на вниманието на световната астрономия в продължение на много години. Планетата GJ 887 d ще се превърне в приоритетна цел за бъдещи космически мисии, които могат да изучат атмосферата ѝ и да започнат търсене на биосигнатури.

„Системата GJ 887 е обещаващ обект за по-нататъшно изследване. Тя е близко и следователно ярко джудже от тип М, в чиято система има поне четири планети. Поне една от тях е в обитаемата зона“, заключават изследователите.

