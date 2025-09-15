Войната в Украйна:

Магнитни бури през седмицата 15-21 септември 2025 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

15 септември 2025, 09:23 часа 610 прочитания 0 коментара
Магнитни бури през седмицата 15-21 септември 2025 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Според настоящата прогноза от 15 до 21 септември 2025 г. ще има повече от едни ден с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 15 септември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 6,1, а във вторник - 16 септември 5,3. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има поне два дни с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник Кр индекса ще е 6,1. Това е силна магнитна буря и е напълно възможно да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 15.09.25 - 21.09.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с повишена геомагнитна активност. В първия ден от седмицата 15 септември стойността на Кр индекса ще е 6, а на 16 септември - 4. През останалите дни ще е между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Sep 15 - 6

2025 Sep 16 - 4

2025 Sep 17 - 3

2025 Sep 18 - 2

2025 Sep 19 - 2

2025 Sep 20 - 2

2025 Sep 21 - 2

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
