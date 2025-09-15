"Запад 2025": Русия и Беларус упражняват война срещу НАТО

Русия засили атаките си срещу Украйна, а проникналите в полското въздушно пространство руски бойни дронове бяха съзнателна провокация от страна на Москва. На фона на тази изострена опасност Русия и Беларус провеждат съвместни военни маневри, в които са мобилизирани висок брой войски и военна техника – при това учението се провежда в непосредствена близост до източния фланг на НАТО.

Какво представлява "Запад 2025"?

Маневрите "Запад" се провеждат на всеки четири години. Русия и най-важният ѝ европейски партньор Беларус упражняват военната си готовност на територията на двете държави. Маневрите се смятат за централното военно учение на въоръжените сили на "съюзните сили", както Русия и Беларус наричат своето партньорство в сферата на икономиката и отбраната. Официалната цел на учението е да се симулират евентуални конфликти и да се провери подготовката на въоръжените сили за справяне с тях. Последното подобно учение се проведе през 2021 – само половин година преди началото на руската инвазия в Украйна. Този път маневрите са от 12 до 16 септември.

Къде точно се провежда учението?

"Запад 2025" се провежда основно на територията на Беларус. Страната граничи на север и на запад с три държави от НАТО – Латвия, Литва и Полша, а на юг – с Украйна. Особено критичен е фактът, че учението се провежда и в руския ексклав Калининград, също както и в региона Гродно, който граничи с Полша и Литва. В учението участват и военноморски сили на Русия в Балтийско и Баренцово море.

Колко войски участват?

През 2021 г. по официални данни участваха 200 000 войници от Русия и Беларус. Според последните съобщения на двете страни този път числеността е значително по-малка – около 13 000 души, но според експерти е възможно двете участващи страни умишлено да занижават броя на участващите военнослужещи.

Какво точно се упражнява?

Русия и Беларус съобщават, че в учението участват бронирани машини, хеликоптери и военни кораби. Дронове и технологии за водене на електронна война също ще бъдат изпробвани, както и използването на изкуствен интелект (ИИ).

За целта ще се симулират военни операции за отбрана срещу вражески нападения и ракетни атаки по сухоземни цели. Беларус пък потвърди, че ще бъде изпробвана и руската хиперзвукова ракета "Орешник", която е способно да носи атомни бойни глави.

Защо Западът е така обезпокоен?

През 2021 г. Русия използва маневрите "Запад", за да разположи големи части от въоръжените си сили в Беларус и да подготви ефективно мащабната си агресия срещу Украйна през февруари 2022 г. Тъй като маневрите и този път се провеждат предимно в Беларус, съседните страни членки на НАТО са в състояние на повишена готовност.

Като реакция на учението "Запад" Полша затвори границата си с Беларус, а НАТО обяви, че ще подсили източния фланг на Алианса допълнително. Литва също заяви, че подсилва въоръжените си сили по границата.

Източник: Дойче веле