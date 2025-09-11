Магнитна буря за петък, 12 септември 2025: Прогноза от САЩ

Няма шансове за магнитна буря в петък - 12 септември 2025 година. Това показва прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на Съединените американски щати. Очаква се Кр - индексът да бъде от втора степен, което е ниско ниво на геомагнитна активност. Малко по-прецизна е прогнозата на специализирания сайт за прогнози на слънчеви изригвания Meteoagent, според който индексът ще бъде 1.7. Така или иначе двете прогнози са еднозначни, че магнитна буря в петък няма да има.

Повече за Кр индекса

Стойностите на геомагнитната активност се измерват с Кр-индекс. Степените на този индекс биват ниска, средна и висока. Ниските степени на Кр - индекса са до четвърта, четвърта степен се счита за средно ниво на геомагнитна активност, а от там нагоре нивата са високи.

Трябва да се има предвид, че онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури се изчислява с помощта на сателитни системи и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят и че се актуализира постоянно, заради слънчевата активност.

Пълната прогноза!

Геомагнитната буря

Всички сме чували за слънчевите изригвания, но как ги обяснява науката? Става въпрос за мощни изблици на енергия, които произхождат от Слънцето. Тази енергия се състои от заредени частици, като протони и електрони, които пътуват в космоса с изключително високи скорости.

Когато тези частици достигнат Земята, те взаимодействат с нашето магнитно поле и атмосфера, което води до различни ефекти. Тези ефекти могат да се видят под формата на полярни сияния, радиозатъмнения, смущения в сателитите и повреди в електропреносната мрежа, обяснява Meteoagent. ОЩЕ: Магнитни бури през седмицата 8-14 септември 2025 г. Прогноза от САЩ