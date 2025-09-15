Видяха гама-лъчева експлозия, която противоречи на цялата известна космическа логика (ВИДЕО)

Гигантска експлозия, която освети небето, не просто разтърси Космоса – тя напълно промени разбирането ни за най-мощните изблици във Вселената. Гама-лъчевият изблик (GRB), регистриран на 2 юли 2025 г., е най-дългият по рода си, наблюдаван някога, с продължителност около един ден. За сравнение, GRB обикновено траят от милисекунди до най-много минути. Нещо повече, той направи нещо, което астрономите никога преди не са виждали да прави GRB: изглежда, че се е повторил. Това не може да бъде обяснено точно от настоящите ни модели за това какво ги причинява.

„Това събитие е различно от всяко друго, наблюдавано през 50-те години наблюдения на гама-взривове“, казва астрофизикът Антонио Мартин-Карийо от Университетския колеж в Дъблин.

„Гама-взривовете са катастрофални събития, така че се очаква те да се проявят само веднъж, защото източникът, който ги е произвел, не оцелява след драматичната експлозия. Това събитие ни озадачи не само защото показа повтаряща се мощна активност, но и защото изглеждаше периодично, което никога преди не е било виждано.“

Какво представлява гама-лъчевият изблик (GRB)

GRB са най-силните експлозии във Вселената, мощни изригвания, които излъчват най-енергичната форма на радиация – гама-лъчи. Всеки изблик освобождава повече енергия за няколко секунди, отколкото Слънцето ще освободи през целия си живот.

Смята се, че зад тях стоят два основни механизма: Първо, свръхнова със свиване на ядрото на масивна звезда, при която звездното ядро ​​се свива под въздействието на гравитацията, образувайки черна дупка. Това води до това, което наричаме дълготрайни изблици, продължаващи повече от две секунди. Вторият механизъм включва сблъсък и сливане на две неутронни звезди. Това води до изблици, по-кратки от две секунди.

Необичайният характер на това ново забелязано събитие, обозначено като GRB 250702B, бил очевиден веднага. То било открито от сигнали, подадени от космическия гама-телескоп Fermi на НАСА – не само веднъж, а три отделни пъти в рамките на няколко часа, докато обектът сякаш пулсирал в множество повтарящи се изблици на гама-лъчи.

Изследователският екип, ръководен съвместно от Мартин-Карийо и астрофизика Андрю Леван от университета Радбауд в Холандия, се втурнал да стигне до дъното на тази абсолютна космическа странност.

Проверката на данни от други телескопи разкри, че сондата Айнщайн, космическа рентгенова обсерватория, е показала, че същият източник е изпращал рентгенови лъчи почти цял ден преди наблюденията на Ферми.

Било толкова ярко, че астрономите първоначално си помислили, че източникът е точно тук, в Млечния път. Когато обаче насочили големия телескоп и космическия телескоп Хъбъл към мястото в небето, откъдето е дошъл, те открили друго.

Не е ясно точно колко далеч е, но предшественикът на странното събитие също е странен: галактика с много странна форма, която изглежда е разделена на две отделни области. Това би могло да е улика за това какво е предизвикало експлозиите, но в момента все още е голяма мистерия.

„Ако масивна звезда – около 40 пъти по-голяма от масата на Слънцето – е умряла, както при типичните гама-лъчеви изригвания, тогава това би трябвало да е специален вид смърт, при която някакъв материал продължава да захранва централния двигател. Алтернативно, периодичността на проблясъците на гама-лъчение може да бъде причинена от разкъсване на звезда от черна дупка, феномен, известен като събитие на приливно разрушаване (TDE),“ обяснява Мартин-Карийо.

„Въпреки това, за разлика от по-типичните TDE, за да се обяснят свойствата на тази експлозия, би било необходимо необичайна звезда да бъде унищожена от още по-необичайна черна дупка, вероятно дълго търсената „черна дупка със средна маса“. И двата варианта биха били първи, което прави това събитие изключително уникално.“

За да се разбере какво е било GRB 250702B, една от първите стъпки е да се изчисли разстоянието до галактиката, която го е произвела. Едва тогава астрономите ще могат да изчислят точната му яркост – измерване, което ще помогне да се стесни количеството енергия, което е освободило, и как може да е било произведено.

„Все още не сме сигурни какво е причинило това или дали някога наистина можем да разберем“, казва Мартин-Карийо, „но с това изследване направихме огромна крачка напред към разбирането на този изключително необичаен и вълнуващ обект.“

