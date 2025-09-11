Къде е Пеевски и как стоим в напрежението НАТО-Русия: Специален коментар на Татяна Буруджиева (ВИДЕО)

Според мен вървим с немного бързи, но с решителни крачки към гореща фаза на войната в Украйна. В различните европейски държави започва да си провира път сред политическите елити идеята за по-дейно участие в този конфликт.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът доц. Татяна Буруджиева, коментирайки напрежението между НАТО и Русия във връзка с инцидента с руски дронове в полското въздушно пространство.

По думите на Буруджиева в България трябва да има ново мнозинство, за да се говори за ново правителство. Тя посочи, че опозицията действа в три пласта - това са лошите, създаващи картината на зло, което трябва да се премахне. Вторият пласт изисква отговор от опозицията кой ще управлява след премахването на злото. И третият пласт е свързан с това кое е доброто, обясни политологът. Буруджиева подчерта, че точно тук се появява и въпросът чии аргументи би приела опозицията.

Доц. Татяна Буруджиева заяви, че като сме приели, че има битка между доброто и злото и има само някакви малки електорални ядра, се стига до логичният въпрос: "Кой ще ни управлява"? Това е нещо, което не чуваме от опозицията. Не се знае какво следва от това. Самата опозцията не създава сигурност, че е дошло времето за смяна на властта, счита още Татяна Буруджиева.

