Войната в Украйна:

Къде е Пеевски и как стоим в напрежението НАТО-Русия: Специален коментар на Татяна Буруджиева (ВИДЕО)

11 септември 2025, 19:30 часа 359 прочитания 0 коментара

Според мен вървим с немного бързи, но с решителни крачки към гореща фаза на войната в Украйна. В различните европейски държави започва да си провира път сред политическите елити идеята за по-дейно участие в този конфликт.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът доц. Татяна Буруджиева, коментирайки напрежението между НАТО и Русия във връзка с инцидента с руски дронове в полското въздушно пространство. 

По думите на Буруджиева в България трябва да има ново мнозинство, за да се говори за ново правителство. Тя посочи, че опозицията действа в три пласта - това са лошите, създаващи картината на зло, което трябва да се премахне. Вторият пласт изисква отговор от опозицията кой ще управлява след премахването на злото. И третият пласт е свързан с това кое е доброто, обясни политологът. Буруджиева подчерта, че точно тук се появява и въпросът чии аргументи би приела опозицията.

Доц. Татяна Буруджиева заяви, че като сме приели, че има битка между доброто и злото и има само някакви малки електорални ядра, се стига до логичният въпрос: "Кой ще ни управлява"? Това е нещо, което не чуваме от опозицията. Не се знае какво следва от това. Самата опозцията не създава сигурност, че е дошло времето за смяна на властта, счита още Татяна Буруджиева.

За напрежението в началото на политическия сезон, за ходовете на силните играчи и раздаването на картите - целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Скрински
Румен Скрински Отговорен редактор
политика Интервю Татяна Буруджиева Студио Actualno
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес