15 септември 2025, 12:02 часа 199 прочитания 0 коментара
Горящо ремарке със скрап затруднява движението по АМ “Тракия“

Движението по автомагистрала (АМ) "Тракия" е временно затруднено при 289 километър край Ямбол, в посока Бургас. Причината е запалило се в движение ремарке на товарен автомобил, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

Сигналът е получен на тел. 112 малко след 10:30 часа. На място са екипи на полицията и пожарната.

Запалилото се рамарке е било натоварено със скраб. Камионът е в аварийната лента, трафикът се регулира от полиция, като се осъществява в изпреварващата лента. 

 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
