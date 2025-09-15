Горящо ремарке със скрап затруднява движението по АМ “Тракия“

Движението по автомагистрала (АМ) "Тракия" е временно затруднено при 289 километър край Ямбол, в посока Бургас. Причината е запалило се в движение ремарке на товарен автомобил, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

Сигналът е получен на тел. 112 малко след 10:30 часа. На място са екипи на полицията и пожарната.

Запалилото се рамарке е било натоварено със скраб. Камионът е в аварийната лента, трафикът се регулира от полиция, като се осъществява в изпреварващата лента.