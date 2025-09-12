Богдан Милчев: Институциите, които трябва да регулират движението по пътищата, са в абсолютна мозъчна смърт (ВИДЕО)

Институциите, които трябва да контролират движението по пътищата, са в абсолютна мозъчна смърт. Това каза в предаването Студио Actualno Богдан Милчев, директор на Института за пътна безопасност и бивш началник на КАТ. Той коментира случая с пребития полицейски шеф в Русе, започнал заради хипотетично пътно нарушение: “Този случай ни показва две неща. Едното е, че институциите в България, които трябва да регулират движението, са в абсолютна мозъчна смърт. И второто нещо, което видяхме от политическа гледна точка, когато министърът излезе да обяснява какво се е случило, това, което видях аз лично, е управленска немощ.

Когато нямаш аргументи, ти се опитваш със словоблудство да компенсираш организационните проблеми, които има в системата, която управляваш.

Министърът е заложник

Министър Митов е заложник на това, че от него не зависи абсолютно нищо в това министерство. Дори той в избора си, уж че е негов, на главен секретар, вижте какво се случва.

Ние искаме контролът на движението, искаме общественият ред да е както трябва, а какво се оказва? Главният секретар е икономист. Икономическа полиция.

Директорът на Национална полиция – икономист, икономическа полиция. Заместник-директорът, който трябва да отговаря за охранителната част, също икотомическа полиция.

Вижте, аз съм работил в полицията и го разбирам в дълбочина, че тези полицаи, които кариерата им е минала в икономическа полиция, те имат съвсем различен профил от това да се справят с проблеми, касаещи обществения ред.“

Обаче пропуснахте едно нещо. Министърът е експерт по международни отношения и бивш външен министър. Що ще в МВР?

Днес в Русе, утре в София

“Той безусловно бърка външната с вътрешната политика. Но в крайна сметка ние това не можем да го променим. Това са фактите. И няма как, просто след случая в Русе предстои следващият случай може би в София или някъде.

Но както виждате, от началото на годината ние сме свидетели на изключително много знаци, които Вселената ни показва, че институциите са в мозъчна смърт.“

Според Богдан Милчев липсва информационна кампания за многото промени в Закона за движението по пътищата. Той коментира и задължително ли е пешеходците да сигнализират, че искат да пресекат.

Според него няма смисъл и в промените в закона, които постановяват глоби от 100 лв. за пешеходци, които пресичат, докато говорят по телефона, или гледат в мобилно устройство.

